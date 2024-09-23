https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974185371.html

Появились новые подробности об отравившейся в Красноярском крае семье

Появились новые подробности об отравившейся в Красноярском крае семье - РИА Новости, 23.09.2024

Появились новые подробности об отравившейся в Красноярском крае семье

Женщина, в семье которой от отравления умерли четверо детей в Красноярском крае, на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:38

2024-09-23T10:38

2024-09-23T12:05

отравление семьи в красноярском крае

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

здоровье - общество

россия

республика хакасия

красноярский край

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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КРАСНОЯРСК, 23 сен – РИА Новости. Женщина, в семье которой от отравления умерли четверо детей в Красноярском крае, на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления она не добавляла, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умер и четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Отравившиеся дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник. Мужчине 34 года, женщине – 32."Со слов женщины, 19-20 сентября 2024 года она приобрела в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября женщина сварила пельмени, которые она, ее супруг и двое детей употребили в пищу. В обеденное время двое детей самостоятельно сварили пельмени и также употребили в пищу. В вечернее время женщина и ее супруг употребляли в пищу приготовленную курицу с картошкой, а дети пельмени. Посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла, приправа добавлялась только при приготовлении курицы. Утром 21 сентября дети пожаловались на плохое самочувствие, затем признаки кишечного расстройства появились у взрослых", - говорится в сообщении.В региональном СК также отмечают, что в рамках расследования уголовного дела назначена и проводится химическая экспертиза по изъятым в магазине и в доме продуктам питания и веществам для определения их состава и влияния на организм человека.Ранее все полуфабрикаты и курица была изъята из сельского магазина. В рамках расследования допрошен индивидуальный предприниматель. По информации управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, продукция в магазин поступала с нарушениями, основной объем был без ветеринарных документов.

https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974186929.html

https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974179353.html

россия

республика хакасия

красноярский край

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отравление семьи в красноярском крае, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, здоровье - общество, россия, республика хакасия, красноярский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)