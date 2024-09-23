https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974179353.html
Глава семьи, отравившейся в Красноярском крае, единственный выпил лекарство
Глава семьи, отравившейся в Красноярском крае, единственный выпил лекарство - РИА Новости, 23.09.2024
Глава семьи, отравившейся в Красноярском крае, единственный выпил лекарство
Глава семьи, отравившейся после ужина курицей и пельменями в Красноярском крае, единственным выпил лекарство, когда почувствовал недомогание, сообщает... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:10
2024-09-23T10:10
2024-09-23T10:14
происшествия
здоровье - общество
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 23 сен – РИА Новости. Глава семьи, отравившейся после ужина курицей и пельменями в Красноярском крае, единственным выпил лекарство, когда почувствовал недомогание, сообщает пресс-служба региональный главк СК РФ. Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник. Мужчине 34 года, женщине – 32. "Отец, с его слов, один выпил лекарство, омепразол. Были боли в животе", - сказали в пресс-службе. Как уточнили РИА Новости в региональном СК, допрос еще продолжается, другие подробности пока не известны. Все полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина. В рамках расследования допрошен индивидуальный предприниматель. По информации управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, продукция в магазин поступала с нарушениями, основной объем был без ветеринарных документов. Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине.
https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974081485.html
https://ria.ru/20240923/produktsija-1974165354.html
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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Отравление семьи в Красноярском крае
Глава семьи, отравившейся в Красноярском крае, единственный выпил лекарство
СК: только глава семьи, отравившейся в Красноярском крае, выпил лекарство
КРАСНОЯРСК, 23 сен – РИА Новости. Глава семьи, отравившейся после ужина курицей и пельменями в Красноярском крае, единственным выпил лекарство, когда почувствовал недомогание, сообщает пресс-служба региональный главк СК РФ.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник. Мужчине 34 года, женщине – 32.
"Отец, с его слов, один выпил лекарство, омепразол. Были боли в животе", - сказали в пресс-службе.
Как уточнили РИА Новости в региональном СК, допрос еще продолжается, другие подробности пока не известны.
Все полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина. В рамках расследования допрошен индивидуальный предприниматель. По информации управления Россельхознадзора
по Красноярскому краю, продукция в магазин поступала с нарушениями, основной объем был без ветеринарных документов.
Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине.