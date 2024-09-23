https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974156478.html

В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся после ужина

В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся после ужина - РИА Новости, 23.09.2024

В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся после ужина

Четвертый ребенок — 12-летняя девочка — умер в Красноярском крае после того, как поужинал курицей и пельменями, купленными в сельском магазине, сообщил... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T05:19

2024-09-23T05:19

2024-09-23T11:45

происшествия

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Четвертый ребенок — 12-летняя девочка — умер в Красноярском крае после того, как поужинал курицей и пельменями, купленными в сельском магазине, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале."В ночное время 23 сентября 2024 года скончалась 12-летняя девочка. Следователи и криминалисты краевого СК России продолжают выполнять неотложные следственные действия", — говорится в публикации.По данным следствия, утром 21 сентября у семьи из шести человек из села Красная Сопка проявились признаки отравления. Родители и четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет) обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине "Олимп".Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, и они умерли в больнице. Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Но, несмотря на оказываемую помощь, умер и третий ребенок — девочка 11 лет.Состояние родителей оценивается как стабильное, они пришли в сознание, и следователи намерены допросить их. Сообщалось, что мать семейства беременна пятым ребенком.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина, его хозяина и продавца допросили. По предварительным данным, дети умерли от токсического действия неустановленного вещества. В краевой прокуратуре заявили, что рассматривают несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами, приобретенными в магазине, и попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.

https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974087069.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае