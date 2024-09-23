https://ria.ru/20240923/otoplenie-1974245194.html
В Подмосковье назвали дату включения отопления в социальных учреждениях
В Подмосковье назвали дату включения отопления в социальных учреждениях - РИА Новости, 23.09.2024
В Подмосковье назвали дату включения отопления в социальных учреждениях
Отопление в детских садах, школах и больницах Подмосковья по поручению губернатора региона Андрея Воробьева начнут включать с 29 сентября, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:17
2024-09-23T14:17
2024-09-23T14:26
общество
московская область (подмосковье)
жкх
андрей воробьев
михаил леус
роман вильфанд
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Отопление в детских садах, школах и больницах Подмосковья по поручению губернатора региона Андрея Воробьева начнут включать с 29 сентября, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Московской области.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в понедельник первые с начала осени заморозки зафиксировали в Московском регионе, холоднее всего было в подмосковных Черустях, где температура опустилась до минус 4,1 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что прошедшая ночь стала для москвичей самой холодной в сентябре 2024 года, понедельник станет единственным днем в этом месяце с температурой ниже климатической нормы на 1-2 градуса."С 29 сентября по поручению губернатора начнется включение отопления в социальных объектах (детские сады, школы, больницы). В целом, согласно закону, старт отопительного сезона связан со среднесуточной температурой: в течение пяти дней столбик термометра не должен превышать +8 градусов и ожидается дальнейшее понижение температуры", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240922/pogoda-1974120302.html
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общество, московская область (подмосковье), жкх, андрей воробьев, михаил леус, роман вильфанд
Общество, Московская область (Подмосковье), ЖКХ, Андрей Воробьев, Михаил Леус, Роман Вильфанд
В Подмосковье назвали дату включения отопления в социальных учреждениях
Отопление в социальных учреждениях Подмосковья начнут включать 29 сентября