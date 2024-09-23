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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.09.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T04:33
2024-09-23T04:33
2024-09-23T04:33
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА была объявлена в понедельник в 1.44 мск, она продлилась почти три часа. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА на территории Воронежской области