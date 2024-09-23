https://ria.ru/20240923/otmena-1974154688.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.09.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T04:33

2024-09-23T04:33

2024-09-23T04:33

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743642_0:146:3120:1901_1920x0_80_0_0_c699c23c71ac1e1493dff58709f56e9c.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА была объявлена в понедельник в 1.44 мск, она продлилась почти три часа. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974099011.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы рф, безопасность