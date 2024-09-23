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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:33 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/otmena-1974154688.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.09.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T04:33
2024-09-23T04:33
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА была объявлена в понедельник в 1.44 мск, она продлилась почти три часа. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974099011.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА на территории Воронежской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" . Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в понедельник в 1.44 мск, она продлилась почти три часа.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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