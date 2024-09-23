https://ria.ru/20240923/otboy-1974153185.html

В Курской и Белгородской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Курской и Белгородской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 23.09.2024

В Курской и Белгородской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА

Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской и Белгородской областях, об этом сообщают власти регионов. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T03:20

2024-09-23T03:20

2024-09-23T03:20

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской и Белгородской областях, об этом сообщают власти регионов. Опасность атаки беспилотников в Курской области была объявлена в понедельник в 1.10 мск и действовала почти два часа. При этом в регионе отменена и ракетная опасность, которую объявляли в 1.01 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности и опасности БПЛА", - написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов. Опасность атаки БПЛА в Белгородской области была объявлена в понедельник в 1.12 мск. Ее отменили в 2.50 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении мэрии Белгорода в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240922/vzryv-1974135040.html

белгородская область

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белгородская область, курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, вооруженные силы рф