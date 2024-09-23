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В Курской и Белгородской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Курской и Белгородской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 23.09.2024
В Курской и Белгородской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской и Белгородской областях, об этом сообщают власти регионов. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T03:20
2024-09-23T03:20
2024-09-23T03:20
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской и Белгородской областях, об этом сообщают власти регионов. Опасность атаки беспилотников в Курской области была объявлена в понедельник в 1.10 мск и действовала почти два часа. При этом в регионе отменена и ракетная опасность, которую объявляли в 1.01 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности и опасности БПЛА", - написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов. Опасность атаки БПЛА в Белгородской области была объявлена в понедельник в 1.12 мск. Ее отменили в 2.50 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении мэрии Белгорода в Telegram-канале.
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белгородская область, курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Курской и Белгородской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Курской и Белгородской областях сообщили об отбое опасности атаки БПЛА