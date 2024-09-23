https://ria.ru/20240923/orvi-1974168874.html
В Новосибирской области резко выросла заболеваемость ОРВИ
В Новосибирской области резко выросла заболеваемость ОРВИ - РИА Новости, 23.09.2024
В Новосибирской области резко выросла заболеваемость ОРВИ
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Новосибирской области за прошедшую неделю резко возросла, сообщила в понедельник замминистра РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:59
2024-09-23T08:59
2024-09-23T09:00
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НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Новосибирской области за прошедшую неделю резко возросла, сообщила в понедельник замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина. "За 38 неделю по Новосибирской области зарегистрировано 21 668 случаев ОРВИ, за предыдущую неделю - 16 533. Таким образом, рост составил 77,5%, по Новосибирску заболеваемость увеличилась на 83%", - сказала она на оперативном совещании в облправительстве. Анохина пояснила, что в основном регистрируются легкие формы течения заболеваний, которые лечатся амбулаторно, в связи с чем резерв коечного фонда на сегодняшний день достаточный. Случаев гриппа пока не зарегистрировано. Продолжается кампания по вакцинации. Замминистра также добавила, что поликлиники пока работают в штатном режиме, период ожидания не превышает норм. В свою очередь, глава минобразования области Мария Жафярова сообщила, что в настоящее время приостановили работу по санитарно-эпидемиологическим показаниям четыре общеобразовательные школы, в которых учатся 865 детей. В ближайшие дни они уже выйдут с карантина.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, новосибирская область, новосибирск
Общество, Здоровье - Общество, Новосибирская область, Новосибирск
В Новосибирской области резко выросла заболеваемость ОРВИ
Заболеваемость ОРВИ в Новосибирской области за неделю выросла на 77,5%
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Новосибирской области за прошедшую неделю резко возросла, сообщила в понедельник замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина.
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"За 38 неделю по Новосибирской области зарегистрировано 21 668 случаев ОРВИ, за предыдущую неделю - 16 533. Таким образом, рост составил 77,5%, по Новосибирску заболеваемость увеличилась на 83%", - сказала она на оперативном совещании в облправительстве.
Анохина пояснила, что в основном регистрируются легкие формы течения заболеваний, которые лечатся амбулаторно, в связи с чем резерв коечного фонда на сегодняшний день достаточный. Случаев гриппа пока не зарегистрировано. Продолжается кампания по вакцинации.
Замминистра также добавила, что поликлиники пока работают в штатном режиме, период ожидания не превышает норм.
В свою очередь, глава минобразования области Мария Жафярова сообщила, что в настоящее время приостановили работу по санитарно-эпидемиологическим показаниям четыре общеобразовательные школы, в которых учатся 865 детей. В ближайшие дни они уже выйдут с карантина.