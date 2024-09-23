https://ria.ru/20240923/orvi-1974168874.html

В Новосибирской области резко выросла заболеваемость ОРВИ

В Новосибирской области резко выросла заболеваемость ОРВИ - РИА Новости, 23.09.2024

В Новосибирской области резко выросла заболеваемость ОРВИ

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Новосибирской области за прошедшую неделю резко возросла, сообщила в понедельник замминистра РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T08:59

2024-09-23T08:59

2024-09-23T09:00

общество

здоровье - общество

новосибирская область

новосибирск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839280861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cefc33dd64ed06e694e3462ffd356add.jpg

НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Новосибирской области за прошедшую неделю резко возросла, сообщила в понедельник замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина. "За 38 неделю по Новосибирской области зарегистрировано 21 668 случаев ОРВИ, за предыдущую неделю - 16 533. Таким образом, рост составил 77,5%, по Новосибирску заболеваемость увеличилась на 83%", - сказала она на оперативном совещании в облправительстве. Анохина пояснила, что в основном регистрируются легкие формы течения заболеваний, которые лечатся амбулаторно, в связи с чем резерв коечного фонда на сегодняшний день достаточный. Случаев гриппа пока не зарегистрировано. Продолжается кампания по вакцинации. Замминистра также добавила, что поликлиники пока работают в штатном режиме, период ожидания не превышает норм. В свою очередь, глава минобразования области Мария Жафярова сообщила, что в настоящее время приостановили работу по санитарно-эпидемиологическим показаниям четыре общеобразовательные школы, в которых учатся 865 детей. В ближайшие дни они уже выйдут с карантина.

https://ria.ru/20240405/simptomy-1937939076.html

новосибирская область

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, новосибирская область, новосибирск