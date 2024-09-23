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Семья пенсионеров из Оренбуржья делает блиндажные свечи для участников СВО - РИА Новости, 23.09.2024
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Надежные люди
 
14:36 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/orenburzhe-1974249402.html
Семья пенсионеров из Оренбуржья делает блиндажные свечи для участников СВО
Семья пенсионеров из Оренбуржья делает блиндажные свечи для участников СВО - РИА Новости, 23.09.2024
Семья пенсионеров из Оренбуржья делает блиндажные свечи для участников СВО
Пенсионеры Ирина и Виталий Конновы из Оренбургской области целый год изготавливают блиндажные свечи для участников специальной военной операции, сообщили РИА... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:36
2024-09-23T14:36
надежные люди
оренбургская область
сво
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УФА, 23 сен – РИА Новости. Пенсионеры Ирина и Виталий Конновы из Оренбургской области целый год изготавливают блиндажные свечи для участников специальной военной операции, сообщили РИА Новости в региональном отделении Народного фронта. "Уже больше года Ирина Петровна и Виталий Михайлович Конновы поддерживают защитников родины, изготавливая своими руками блиндажные свечи. На сегодняшний день их семейный вклад - более 500 свечей, которые согревают наших бойцов в холодные ночи на передовой", - рассказали в движении. Сбор банок для свечей пенсионеры организовали у себя в селе Нижняя Павловка Оренбургской области, парафин покупают за свои деньги на маркетплейсах, говорится в релизе. По данным отделения Народного фронта, ранее супруги перечисляли денежные средства на помощь СВО и участвовали в сборах для гуманитарных конвоев в рамках благотворительного сбора Народного фронта "Все для Победы!". Однако в какой-то момент они решили, что могут помочь не только деньгами, но и делом. Изучив материалы в интернете, Конновы начали делать окопные свечи. "Мы хотим делать все, что в наших силах, чтобы поддержать ребят. Очень хочется, чтобы скорее наступил мир", - цитирует движение слова пенсионеров.
https://ria.ru/20240921/volontery-1973963301.html
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оренбургская область, сво
Надежные люди, Оренбургская область, СВО

Семья пенсионеров из Оренбуржья делает блиндажные свечи для участников СВО

© Фото : пресс-служба общественного движения Народный фронт по Оренбургской областиСемья пенсионеров из Оренбуржья отливает блиндажные свечи для участников спецоперации
Семья пенсионеров из Оренбуржья отливает блиндажные свечи для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : пресс-служба общественного движения Народный фронт по Оренбургской области
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УФА, 23 сен – РИА Новости. Пенсионеры Ирина и Виталий Конновы из Оренбургской области целый год изготавливают блиндажные свечи для участников специальной военной операции, сообщили РИА Новости в региональном отделении Народного фронта.
"Уже больше года Ирина Петровна и Виталий Михайлович Конновы поддерживают защитников родины, изготавливая своими руками блиндажные свечи. На сегодняшний день их семейный вклад - более 500 свечей, которые согревают наших бойцов в холодные ночи на передовой", - рассказали в движении.
© Фото : пресс-служба общественного движения Народный фронт по Оренбургской областиСемья пенсионеров из Оренбуржья отливает блиндажные свечи для участников спецоперации
Семья пенсионеров из Оренбуржья отливает блиндажные свечи для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : пресс-служба общественного движения Народный фронт по Оренбургской области
Семья пенсионеров из Оренбуржья отливает блиндажные свечи для участников спецоперации
Сбор банок для свечей пенсионеры организовали у себя в селе Нижняя Павловка Оренбургской области, парафин покупают за свои деньги на маркетплейсах, говорится в релизе.
По данным отделения Народного фронта, ранее супруги перечисляли денежные средства на помощь СВО и участвовали в сборах для гуманитарных конвоев в рамках благотворительного сбора Народного фронта "Все для Победы!". Однако в какой-то момент они решили, что могут помочь не только деньгами, но и делом. Изучив материалы в интернете, Конновы начали делать окопные свечи.
"Мы хотим делать все, что в наших силах, чтобы поддержать ребят. Очень хочется, чтобы скорее наступил мир", - цитирует движение слова пенсионеров.
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Надежные людиОренбургская областьСВО
 
 
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