https://ria.ru/20240923/orenburzhe-1974249402.html

Семья пенсионеров из Оренбуржья делает блиндажные свечи для участников СВО

Семья пенсионеров из Оренбуржья делает блиндажные свечи для участников СВО - РИА Новости, 23.09.2024

Семья пенсионеров из Оренбуржья делает блиндажные свечи для участников СВО

Пенсионеры Ирина и Виталий Конновы из Оренбургской области целый год изготавливают блиндажные свечи для участников специальной военной операции, сообщили РИА... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:36

2024-09-23T14:36

2024-09-23T14:36

надежные люди

оренбургская область

сво

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УФА, 23 сен – РИА Новости. Пенсионеры Ирина и Виталий Конновы из Оренбургской области целый год изготавливают блиндажные свечи для участников специальной военной операции, сообщили РИА Новости в региональном отделении Народного фронта. "Уже больше года Ирина Петровна и Виталий Михайлович Конновы поддерживают защитников родины, изготавливая своими руками блиндажные свечи. На сегодняшний день их семейный вклад - более 500 свечей, которые согревают наших бойцов в холодные ночи на передовой", - рассказали в движении. Сбор банок для свечей пенсионеры организовали у себя в селе Нижняя Павловка Оренбургской области, парафин покупают за свои деньги на маркетплейсах, говорится в релизе. По данным отделения Народного фронта, ранее супруги перечисляли денежные средства на помощь СВО и участвовали в сборах для гуманитарных конвоев в рамках благотворительного сбора Народного фронта "Все для Победы!". Однако в какой-то момент они решили, что могут помочь не только деньгами, но и делом. Изучив материалы в интернете, Конновы начали делать окопные свечи. "Мы хотим делать все, что в наших силах, чтобы поддержать ребят. Очень хочется, чтобы скорее наступил мир", - цитирует движение слова пенсионеров.

https://ria.ru/20240921/volontery-1973963301.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбургская область, сво