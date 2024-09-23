https://ria.ru/20240923/opasnost-1974292422.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.09.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:06

2024-09-23T18:06

2024-09-23T18:06

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 23 сен – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. Угрозу ракетного обстрела объявили в девятый раз в понедельник. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона. Прошлую ракетную опасность объявляли в 16:18 мск, отменили ее через 23 минуты.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

курская область

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2024

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины