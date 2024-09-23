https://ria.ru/20240923/opasnost-1974269569.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.09.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области в восьмой раз за понедельник, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:30

2024-09-23T16:30

2024-09-23T16:30

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 23 сен – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области в восьмой раз за понедельник, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он. Предыдущую ракетную опасность объявляли в регионе в 14:35 мск, ее отменили через 11 минут.

https://ria.ru/20240923/zayavleniya-1974226293.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность, вооруженные силы украины