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Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях - РИА Новости, 23.09.2024
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях
Опасность атаки БПЛА практически одновременно объявлена в Курской и Белгородской областях, об этом сообщают власти регионов. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T01:37
2024-09-23T01:37
2024-09-23T01:37
происшествия
белгородская область
курская область
белгород
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА практически одновременно объявлена в Курской и Белгородской областях, об этом сообщают власти регионов. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов.В этом регионе также действует и объявленная во второй раз в понедельник ракетная опасность. Тем временем об опасности атаки БПЛА объявили в соседней Белгородской области. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении мэрии Белгорода в Telegram-канале.
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происшествия, белгородская область, курская область, белгород, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Белгородская область, Курская область, Белгород, Алексей Смирнов (политик)
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях