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Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях - РИА Новости, 23.09.2024
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01:37 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/opasnost-1974150668.html
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях - РИА Новости, 23.09.2024
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях
Опасность атаки БПЛА практически одновременно объявлена в Курской и Белгородской областях, об этом сообщают власти регионов. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T01:37
2024-09-23T01:37
происшествия
белгородская область
курская область
белгород
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА практически одновременно объявлена в Курской и Белгородской областях, об этом сообщают власти регионов. &quot;Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки&quot;, - написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов.В этом регионе также действует и объявленная во второй раз в понедельник ракетная опасность. Тем временем об опасности атаки БПЛА объявили в соседней Белгородской области. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении мэрии Белгорода в Telegram-канале.
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происшествия, белгородская область, курская область, белгород, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Белгородская область, Курская область, Белгород, Алексей Смирнов (политик)
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА практически одновременно объявлена в Курской и Белгородской областях, об этом сообщают власти регионов.
«

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов.

В этом регионе также действует и объявленная во второй раз в понедельник ракетная опасность.
Тем временем об опасности атаки БПЛА объявили в соседней Белгородской области.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении мэрии Белгорода в Telegram-канале.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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