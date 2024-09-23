https://ria.ru/20240923/opasnost-1974150668.html

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях - РИА Новости, 23.09.2024

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях

Опасность атаки БПЛА практически одновременно объявлена в Курской и Белгородской областях, об этом сообщают власти регионов. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T01:37

2024-09-23T01:37

2024-09-23T01:37

происшествия

белгородская область

курская область

белгород

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА практически одновременно объявлена в Курской и Белгородской областях, об этом сообщают власти регионов. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов.В этом регионе также действует и объявленная во второй раз в понедельник ракетная опасность. Тем временем об опасности атаки БПЛА объявили в соседней Белгородской области. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении мэрии Белгорода в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240922/raketa-1974127053.html

белгородская область

курская область

белгород

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происшествия, белгородская область, курская область, белгород, алексей смирнов (политик)