https://ria.ru/20240923/oon-1974168353.html

В России по итогам ГА оценят позицию Запада по ударам Киева вглубь страны

В России по итогам ГА оценят позицию Запада по ударам Киева вглубь страны - РИА Новости, 23.09.2024

В России по итогам ГА оценят позицию Запада по ударам Киева вглубь страны

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости призвал подождать до конца недели высокого уровня в Нью-Йорке, прежде чем делать... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T08:58

2024-09-23T08:58

2024-09-23T08:58

россия

киев

нью-йорк (город)

дмитрий полянский

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василий небензя

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ООН, 23 сен – РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости призвал подождать до конца недели высокого уровня в Нью-Йорке, прежде чем делать выводы о том, услышали ли на Западе предостережения РФ по возможному разрешению Киеву бить вглубь РФ: "Подождем, как это будет оформлено в ходе дискуссий". Ранее издание Politico сообщало, что США и Великобритания во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября, могут заявить о предоставлении Киеву разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь территории РФ. "Трудно оценить это прямо сейчас. Давайте подождем до конца недели высокого уровня, потому что будет много встреч, много спекуляций, много разговоров. Так что давайте подождем, как это будет оформлено в ходе дискуссий", – сказал Полянский в ответ на соответствующий вопрос. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если дадут Киеву добро на применение дальнобойного оружия.

https://ria.ru/20240922/berletik-1974051826.html

https://ria.ru/20240922/udar-1974138173.html

россия

киев

нью-йорк (город)

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россия, киев, нью-йорк (город), дмитрий полянский, владимир путин, василий небензя, оон, нато, politico