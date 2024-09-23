https://ria.ru/20240923/omsk-1974240021.html

В Омске арестовали таксиста, обвиняемого в убийстве бывшей жены

В Омске арестовали таксиста, обвиняемого в убийстве бывшей жены - РИА Новости, 23.09.2024

В Омске арестовали таксиста, обвиняемого в убийстве бывшей жены

Таксист, обвиняемый в убийстве бывшей жены на почве ревности, арестован в Омске, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:03

2024-09-23T14:03

2024-09-23T14:03

происшествия

омск

омская область

россия

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ОМСК, 23 сен - РИА Новости. Таксист, обвиняемый в убийстве бывшей жены на почве ревности, арестован в Омске, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области. Как ранее рассказали РИА Новости в силовых структурах, 20 сентября у дома на улице Кирова в Омске 28-летний таксист подкараулил у подъезда свою бывшую супругу. Между ними возникла ссора, после чего он нанес девушке ножевые удары в шею, лицо, живот и спину. Мать двоих детей скончалась на месте. Злоумышленник, ранее работающий в СОБРе, пытался скрыться, но был задержан полицией. "Во время проведения следственных действий он сознался в содеянном, подтвердив свои показания при проверке показаний на месте. Сегодня по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе. По версии следствия, "обвиняемый из ревности нанес множество ударов ножом бывшей супруге, от которых девушка скончалась на месте". Расследование контролируется прокуратурой Омской области.

https://ria.ru/20240806/arest-1964489271.html

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происшествия, омск, омская область, россия