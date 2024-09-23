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В Омске арестовали таксиста, обвиняемого в убийстве бывшей жены - РИА Новости, 23.09.2024
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14:03 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/omsk-1974240021.html
В Омске арестовали таксиста, обвиняемого в убийстве бывшей жены
В Омске арестовали таксиста, обвиняемого в убийстве бывшей жены - РИА Новости, 23.09.2024
В Омске арестовали таксиста, обвиняемого в убийстве бывшей жены
Таксист, обвиняемый в убийстве бывшей жены на почве ревности, арестован в Омске, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:03
2024-09-23T14:03
происшествия
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омская область
россия
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ОМСК, 23 сен - РИА Новости. Таксист, обвиняемый в убийстве бывшей жены на почве ревности, арестован в Омске, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области. Как ранее рассказали РИА Новости в силовых структурах, 20 сентября у дома на улице Кирова в Омске 28-летний таксист подкараулил у подъезда свою бывшую супругу. Между ними возникла ссора, после чего он нанес девушке ножевые удары в шею, лицо, живот и спину. Мать двоих детей скончалась на месте. Злоумышленник, ранее работающий в СОБРе, пытался скрыться, но был задержан полицией. "Во время проведения следственных действий он сознался в содеянном, подтвердив свои показания при проверке показаний на месте. Сегодня по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе. По версии следствия, "обвиняемый из ревности нанес множество ударов ножом бывшей супруге, от которых девушка скончалась на месте". Расследование контролируется прокуратурой Омской области.
https://ria.ru/20240806/arest-1964489271.html
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происшествия, омск, омская область, россия
Происшествия, Омск, Омская область, Россия
В Омске арестовали таксиста, обвиняемого в убийстве бывшей жены

Омского таксиста арестовали по обвинению в жестоком убийстве бывшей жены

© Фото : СУ СК России по Омской области/TelegramМужчина, обвиняемый в убийстве бывшей супруги в Омске
Мужчина, обвиняемый в убийстве бывшей супруги в Омске - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : СУ СК России по Омской области/Telegram
Мужчина, обвиняемый в убийстве бывшей супруги в Омске
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ОМСК, 23 сен - РИА Новости. Таксист, обвиняемый в убийстве бывшей жены на почве ревности, арестован в Омске, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области.
Как ранее рассказали РИА Новости в силовых структурах, 20 сентября у дома на улице Кирова в Омске 28-летний таксист подкараулил у подъезда свою бывшую супругу. Между ними возникла ссора, после чего он нанес девушке ножевые удары в шею, лицо, живот и спину. Мать двоих детей скончалась на месте. Злоумышленник, ранее работающий в СОБРе, пытался скрыться, но был задержан полицией.
"Во время проведения следственных действий он сознался в содеянном, подтвердив свои показания при проверке показаний на месте. Сегодня по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, "обвиняемый из ревности нанес множество ударов ножом бывшей супруге, от которых девушка скончалась на месте".
Расследование контролируется прокуратурой Омской области.
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