В Омске арестовали таксиста, обвиняемого в убийстве бывшей жены
Омского таксиста арестовали по обвинению в жестоком убийстве бывшей жены
© Фото : СУ СК России по Омской области/TelegramМужчина, обвиняемый в убийстве бывшей супруги в Омске
Мужчина, обвиняемый в убийстве бывшей супруги в Омске
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ОМСК, 23 сен - РИА Новости. Таксист, обвиняемый в убийстве бывшей жены на почве ревности, арестован в Омске, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области.
Как ранее рассказали РИА Новости в силовых структурах, 20 сентября у дома на улице Кирова в Омске 28-летний таксист подкараулил у подъезда свою бывшую супругу. Между ними возникла ссора, после чего он нанес девушке ножевые удары в шею, лицо, живот и спину. Мать двоих детей скончалась на месте. Злоумышленник, ранее работающий в СОБРе, пытался скрыться, но был задержан полицией.
"Во время проведения следственных действий он сознался в содеянном, подтвердив свои показания при проверке показаний на месте. Сегодня по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, "обвиняемый из ревности нанес множество ударов ножом бывшей супруге, от которых девушка скончалась на месте".
Расследование контролируется прокуратурой Омской области.
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