https://ria.ru/20240923/okhota-1974295189.html

Патрушев призвал систематизировать работу в сфере охотничьих ресурсов

Патрушев призвал систематизировать работу в сфере охотничьих ресурсов - РИА Новости, 23.09.2024

Патрушев призвал систематизировать работу в сфере охотничьих ресурсов

В России нужно систематизировать работу в сфере охотничьих ресурсов, так сфера может выйти на самоокупаемость и приносить доход, рассказали в аппарате... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:24

2024-09-23T18:24

2024-09-23T18:24

экономика

россия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В России нужно систематизировать работу в сфере охотничьих ресурсов, так сфера может выйти на самоокупаемость и приносить доход, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам совещания по вопросам совершенствования охраны, воспроизводства и использования охотничьих ресурсов. "При эффективном управлении сфера охотничьих ресурсов может выйти на самоокупаемость и приносить доход в бюджет. Для этого необходимо систематизировать работу по всем направлениям. В том числе актуализировать Стратегию развития охотничьего хозяйства, возобновить работу по проекту поправок о повышении ставок за пользование охотничьими ресурсами и ускорить создание информационной системы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ведении охотничьего хозяйства страны находятся внушительные ресурсы в 1,5 миллиарда гектаров. В свою очередь в России обитает 228 видов охотничьих животных, которые составляют природное богатство страны и нуждаются в сохранении и строгом контроле численности. По словам Патрушева, что задача политики в этой сфере – создать условия для развития предпринимательской деятельности и сохранить видовое разнообразие животных. Сейчас ключевой проблемой является отсутствие достоверного учета охотничьих ресурсов и контроля за достоверностью данных, собираемых регионами и охотпользователями. Он добавил, что в данной отрасли до последнего времени не внедрялись цифровые решения: "Без этого невозможно эффективно управлять охотничьим хозяйством и планировать его дальнейшее развитие".

https://ria.ru/20240917/rossija-1973189633.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев