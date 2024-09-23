Рейтинг@Mail.ru
Патрушев призвал систематизировать работу в сфере охотничьих ресурсов - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/okhota-1974295189.html
Патрушев призвал систематизировать работу в сфере охотничьих ресурсов
Патрушев призвал систематизировать работу в сфере охотничьих ресурсов - РИА Новости, 23.09.2024
Патрушев призвал систематизировать работу в сфере охотничьих ресурсов
В России нужно систематизировать работу в сфере охотничьих ресурсов, так сфера может выйти на самоокупаемость и приносить доход, рассказали в аппарате... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:24
2024-09-23T18:24
экономика
россия
дмитрий патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974292895_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_a41ef71b3f439b7e0848d14d358f5deb.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В России нужно систематизировать работу в сфере охотничьих ресурсов, так сфера может выйти на самоокупаемость и приносить доход, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам совещания по вопросам совершенствования охраны, воспроизводства и использования охотничьих ресурсов. "При эффективном управлении сфера охотничьих ресурсов может выйти на самоокупаемость и приносить доход в бюджет. Для этого необходимо систематизировать работу по всем направлениям. В том числе актуализировать Стратегию развития охотничьего хозяйства, возобновить работу по проекту поправок о повышении ставок за пользование охотничьими ресурсами и ускорить создание информационной системы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ведении охотничьего хозяйства страны находятся внушительные ресурсы в 1,5 миллиарда гектаров. В свою очередь в России обитает 228 видов охотничьих животных, которые составляют природное богатство страны и нуждаются в сохранении и строгом контроле численности. По словам Патрушева, что задача политики в этой сфере – создать условия для развития предпринимательской деятельности и сохранить видовое разнообразие животных. Сейчас ключевой проблемой является отсутствие достоверного учета охотничьих ресурсов и контроля за достоверностью данных, собираемых регионами и охотпользователями. Он добавил, что в данной отрасли до последнего времени не внедрялись цифровые решения: "Без этого невозможно эффективно управлять охотничьим хозяйством и планировать его дальнейшее развитие".
https://ria.ru/20240917/rossija-1973189633.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974292895_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_37e375fdf712bdf74efbd0525e7fd979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Патрушев призвал систематизировать работу в сфере охотничьих ресурсов

Патрушев: сфера охотничьих ресурсов в РФ может выйти на самоокупаемость

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев проводит совещание по вопросам совершенствования охраны, воспроизводства и использования охотничьих ресурсов
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев проводит совещание по вопросам совершенствования охраны, воспроизводства и использования охотничьих ресурсов - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев проводит совещание по вопросам совершенствования охраны, воспроизводства и использования охотничьих ресурсов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В России нужно систематизировать работу в сфере охотничьих ресурсов, так сфера может выйти на самоокупаемость и приносить доход, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам совещания по вопросам совершенствования охраны, воспроизводства и использования охотничьих ресурсов.
"При эффективном управлении сфера охотничьих ресурсов может выйти на самоокупаемость и приносить доход в бюджет. Для этого необходимо систематизировать работу по всем направлениям. В том числе актуализировать Стратегию развития охотничьего хозяйства, возобновить работу по проекту поправок о повышении ставок за пользование охотничьими ресурсами и ускорить создание информационной системы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ведении охотничьего хозяйства страны находятся внушительные ресурсы в 1,5 миллиарда гектаров. В свою очередь в России обитает 228 видов охотничьих животных, которые составляют природное богатство страны и нуждаются в сохранении и строгом контроле численности.
По словам Патрушева, что задача политики в этой сфере – создать условия для развития предпринимательской деятельности и сохранить видовое разнообразие животных. Сейчас ключевой проблемой является отсутствие достоверного учета охотничьих ресурсов и контроля за достоверностью данных, собираемых регионами и охотпользователями.
Он добавил, что в данной отрасли до последнего времени не внедрялись цифровые решения: "Без этого невозможно эффективно управлять охотничьим хозяйством и планировать его дальнейшее развитие".
Транспортный рефрижератор Капитан Мокеев в Охотском море - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Россия пока не планирует переводить расчеты за экспорт рыбы в рубли
17 сентября, 15:04
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала