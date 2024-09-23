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В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей - РИА Новости, 23.09.2024
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07:08 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/obstrely-1974162095.html
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей - РИА Новости, 23.09.2024
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей
В воскресенье в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:08
2024-09-23T07:08
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В воскресенье в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "За вчерашний день из-за обстрела со стороны ВСУ у нас пострадало 15 мирных жителей, 13 из них находятся в лечебных заведениях. Два в крайне тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, чтобы спасти их жизнь. Будет необходимость - мы отправим их в Москву", - сказал он в видео опубликованном в своем Telegram-канале.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ в воскресенье пострадали 15 жителей

© iStock.com / LauresВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© iStock.com / Laures
Вид на Белгород. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В воскресенье в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"За вчерашний день из-за обстрела со стороны ВСУ у нас пострадало 15 мирных жителей, 13 из них находятся в лечебных заведениях. Два в крайне тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, чтобы спасти их жизнь. Будет необходимость - мы отправим их в Москву", - сказал он в видео опубликованном в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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