https://ria.ru/20240923/obstrely-1974162095.html
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей - РИА Новости, 23.09.2024
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей
В воскресенье в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:08
2024-09-23T07:08
2024-09-23T07:08
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938234842_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_a89f2fe13f841606c544f7ba73e7ca34.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В воскресенье в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "За вчерашний день из-за обстрела со стороны ВСУ у нас пострадало 15 мирных жителей, 13 из них находятся в лечебных заведениях. Два в крайне тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, чтобы спасти их жизнь. Будет необходимость - мы отправим их в Москву", - сказал он в видео опубликованном в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240923/bpla-1974153481.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938234842_3:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_1dfe434389fef826a5f18eb1473a711b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ в воскресенье пострадали 15 жителей