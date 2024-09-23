https://ria.ru/20240923/obstrely-1974162095.html

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей - РИА Новости, 23.09.2024

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей

В воскресенье в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T07:08

2024-09-23T07:08

2024-09-23T07:08

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938234842_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_a89f2fe13f841606c544f7ba73e7ca34.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В воскресенье в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 жителей, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "За вчерашний день из-за обстрела со стороны ВСУ у нас пострадало 15 мирных жителей, 13 из них находятся в лечебных заведениях. Два в крайне тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, чтобы спасти их жизнь. Будет необходимость - мы отправим их в Москву", - сказал он в видео опубликованном в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240923/bpla-1974153481.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия