https://ria.ru/20240923/obstrel-1974260054.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 23.09.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили в понедельник по Петровскому района Донецка и центру Горловки 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:34

2024-09-23T15:34

2024-09-23T15:34

специальная военная операция на украине

горловка

петровский район

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник по Петровскому района Донецка и центру Горловки 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район), три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительсвом в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ с 13.00 по 15.15 выпустили по Петровскому району и центру Горловки девять снарядов того же калибра, пять из них - кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

горловка

петровский район

донецк

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горловка, петровский район, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия