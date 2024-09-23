https://ria.ru/20240923/obstrel-1974176925.html

Источник: ВСУ около 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки

Источник: ВСУ около 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки - РИА Новости, 23.09.2024

Источник: ВСУ около 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки

Украинские войска за минувшие сутки нанесли 37 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населенных пунктов,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:59

2024-09-23T09:59

2024-09-23T09:59

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

новая каховка

каховка

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ГЕНИЧЕСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 37 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 17 прилетов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали восемь населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Голая Пристань, Алешки, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Каховка, Обрывка, Заводовка, Сергеевка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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