https://ria.ru/20240923/novosibirsk-1974162414.html
В Новосибирске произошла драка после дорожного конфликта
В Новосибирске произошла драка после дорожного конфликта - РИА Новости, 23.09.2024
В Новосибирске произошла драка после дорожного конфликта
Драка произошла в Новосибирске после дорожного конфликта во дворе многоквартирного дома, полиция установила ее участников, проводится проверка, сообщили... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:14
2024-09-23T07:14
2024-09-23T07:14
происшествия
новосибирск
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973398139_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_6d0cd246a0112c433f6d38b66402da8e.jpg
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Драка произошла в Новосибирске после дорожного конфликта во дворе многоквартирного дома, полиция установила ее участников, проводится проверка, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. Согласно пересылаемым в мессенджерах видеосвидетельствам очевидцев, конфликт, в котором в минувшие выходные дни приняли участие несколько человек, перерос в драку с применением палок, которыми были огорожены дворовые клумбы. "Между соседями многоквартирного дома произошел дорожный конфликт, который перерос в драку. На место выезжали сотрудники полиции, которые установили участников конфликта", - сообщили в главке. По данным полиции, от всех сторон конфликта приняты заявления, организовано проведение проверки.
https://ria.ru/20240919/umvd-1973589135.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973398139_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_baa50af59a09a3ed055c5361bb381033.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирске произошла драка после дорожного конфликта
В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Драка произошла в Новосибирске после дорожного конфликта во дворе многоквартирного дома, полиция установила ее участников, проводится проверка, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области.
Согласно пересылаемым в мессенджерах видеосвидетельствам очевидцев, конфликт, в котором в минувшие выходные дни приняли участие несколько человек, перерос в драку с применением палок, которыми были огорожены дворовые клумбы.
"Между соседями многоквартирного дома произошел дорожный конфликт, который перерос в драку. На место выезжали сотрудники полиции, которые установили участников конфликта", - сообщили в главке.
По данным полиции, от всех сторон конфликта приняты заявления, организовано проведение проверки.