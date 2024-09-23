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В Новосибирске произошла драка после дорожного конфликта - РИА Новости, 23.09.2024
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07:14 23.09.2024
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В Новосибирске произошла драка после дорожного конфликта
В Новосибирске произошла драка после дорожного конфликта - РИА Новости, 23.09.2024
В Новосибирске произошла драка после дорожного конфликта
Драка произошла в Новосибирске после дорожного конфликта во дворе многоквартирного дома, полиция установила ее участников, проводится проверка, сообщили... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:14
2024-09-23T07:14
происшествия
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Драка произошла в Новосибирске после дорожного конфликта во дворе многоквартирного дома, полиция установила ее участников, проводится проверка, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. Согласно пересылаемым в мессенджерах видеосвидетельствам очевидцев, конфликт, в котором в минувшие выходные дни приняли участие несколько человек, перерос в драку с применением палок, которыми были огорожены дворовые клумбы. "Между соседями многоквартирного дома произошел дорожный конфликт, который перерос в драку. На место выезжали сотрудники полиции, которые установили участников конфликта", - сообщили в главке. По данным полиции, от всех сторон конфликта приняты заявления, организовано проведение проверки.
https://ria.ru/20240919/umvd-1973589135.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирске произошла драка после дорожного конфликта

В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолицейские
Полицейские - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Драка произошла в Новосибирске после дорожного конфликта во дворе многоквартирного дома, полиция установила ее участников, проводится проверка, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области.
Согласно пересылаемым в мессенджерах видеосвидетельствам очевидцев, конфликт, в котором в минувшие выходные дни приняли участие несколько человек, перерос в драку с применением палок, которыми были огорожены дворовые клумбы.
"Между соседями многоквартирного дома произошел дорожный конфликт, который перерос в драку. На место выезжали сотрудники полиции, которые установили участников конфликта", - сообщили в главке.
По данным полиции, от всех сторон конфликта приняты заявления, организовано проведение проверки.
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