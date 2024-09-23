https://ria.ru/20240923/novosibirsk-1974162414.html

В Новосибирске произошла драка после дорожного конфликта

В Новосибирске произошла драка после дорожного конфликта - РИА Новости, 23.09.2024

В Новосибирске произошла драка после дорожного конфликта

Драка произошла в Новосибирске после дорожного конфликта во дворе многоквартирного дома, полиция установила ее участников, проводится проверка, сообщили... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T07:14

2024-09-23T07:14

2024-09-23T07:14

происшествия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Драка произошла в Новосибирске после дорожного конфликта во дворе многоквартирного дома, полиция установила ее участников, проводится проверка, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. Согласно пересылаемым в мессенджерах видеосвидетельствам очевидцев, конфликт, в котором в минувшие выходные дни приняли участие несколько человек, перерос в драку с применением палок, которыми были огорожены дворовые клумбы. "Между соседями многоквартирного дома произошел дорожный конфликт, который перерос в драку. На место выезжали сотрудники полиции, которые установили участников конфликта", - сообщили в главке. По данным полиции, от всех сторон конфликта приняты заявления, организовано проведение проверки.

https://ria.ru/20240919/umvd-1973589135.html

новосибирск

новосибирская область

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происшествия, новосибирск, новосибирская область