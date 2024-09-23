https://ria.ru/20240923/natsproekt-1974304663.html
В кубанском поселке благоустроят общественное пространство по нацпроекту
В кубанском поселке благоустроят общественное пространство по нацпроекту - РИА Новости, 23.09.2024
В кубанском поселке благоустроят общественное пространство по нацпроекту
Общественное пространство обновят в кубанском поселке Щербиновском, его благоустроят в рамках нацпроекта, в том числе и за счёт краевого бюджета, сообщили в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:34
2024-09-23T19:34
2024-09-23T19:34
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР 23 сен - РИА Новости. Общественное пространство обновят в кубанском поселке Щербиновском, его благоустроят в рамках нацпроекта, в том числе и за счёт краевого бюджета, сообщили в краевой администрации. "Общественное пространство в поселке Щербиновском обновляют по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы планируется завершить к началу октября текущего года", - говорится в сообщении. Уточняются, что специалисты высадят больше 240 различных деревьев и кустарников, в том числе клены, липы и сирень. При этом старые насаждения максимально сохранят. "Площадь участка на улице Победы – более 7 тысяч квадратных метров. Подрядчик зашел на объект в конце мая. Уже завершены все строительно-монтажные работы. Выполнена укладка тротуарной плитки, установлены детские игровые и спортивные комплексы, объекты малых архитектурных форм и садово-парковые композиции", – добавил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. Как уточнили РИА Новости в администрации Кубани, объект благоустраивают, в том числе и за счёт краевого бюджета.
https://ria.ru/20240923/proezd-1974304465.html
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
КРАСНОДАР 23 сен - РИА Новости. Общественное пространство обновят в кубанском поселке Щербиновском, его благоустроят в рамках нацпроекта, в том числе и за счёт краевого бюджета, сообщили в краевой администрации.
"Общественное пространство в поселке Щербиновском обновляют по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы планируется завершить к началу октября текущего года", - говорится в сообщении.
Уточняются, что специалисты высадят больше 240 различных деревьев и кустарников, в том числе клены, липы и сирень. При этом старые насаждения максимально сохранят.
"Площадь участка на улице Победы – более 7 тысяч квадратных метров. Подрядчик зашел на объект в конце мая. Уже завершены все строительно-монтажные работы. Выполнена укладка тротуарной плитки, установлены детские игровые и спортивные комплексы, объекты малых архитектурных форм и садово-парковые композиции", – добавил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
Как уточнили РИА Новости в администрации Кубани, объект благоустраивают, в том числе и за счёт краевого бюджета.