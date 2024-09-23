https://ria.ru/20240923/natsproekt-1974304663.html

В кубанском поселке благоустроят общественное пространство по нацпроекту

В кубанском поселке благоустроят общественное пространство по нацпроекту - РИА Новости, 23.09.2024

В кубанском поселке благоустроят общественное пространство по нацпроекту

Общественное пространство обновят в кубанском поселке Щербиновском, его благоустроят в рамках нацпроекта, в том числе и за счёт краевого бюджета, сообщили в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:34

2024-09-23T19:34

2024-09-23T19:34

краснодарский край

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153162/97/1531629739_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_151c1a1e78671e8d9927f3a507b07a2f.jpg

КРАСНОДАР 23 сен - РИА Новости. Общественное пространство обновят в кубанском поселке Щербиновском, его благоустроят в рамках нацпроекта, в том числе и за счёт краевого бюджета, сообщили в краевой администрации. "Общественное пространство в поселке Щербиновском обновляют по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы планируется завершить к началу октября текущего года", - говорится в сообщении. Уточняются, что специалисты высадят больше 240 различных деревьев и кустарников, в том числе клены, липы и сирень. При этом старые насаждения максимально сохранят. "Площадь участка на улице Победы – более 7 тысяч квадратных метров. Подрядчик зашел на объект в конце мая. Уже завершены все строительно-монтажные работы. Выполнена укладка тротуарной плитки, установлены детские игровые и спортивные комплексы, объекты малых архитектурных форм и садово-парковые композиции", – добавил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. Как уточнили РИА Новости в администрации Кубани, объект благоустраивают, в том числе и за счёт краевого бюджета.

https://ria.ru/20240923/proezd-1974304465.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край