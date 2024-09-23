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Иран опроверг слухи о стремлении снизить напряженность с Израилем - РИА Новости, 23.09.2024
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23:38 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/napryazhennost-1974327396.html
Иран опроверг слухи о стремлении снизить напряженность с Израилем
Иран опроверг слухи о стремлении снизить напряженность с Израилем - РИА Новости, 23.09.2024
Иран опроверг слухи о стремлении снизить напряженность с Израилем
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе своего визита в Нью-Йорк опроверг слухи о якобы стремлении Тегерана снизить напряженность в отношениях с Тель-Авивом,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T23:38
2024-09-23T23:38
в мире
иран
нью-йорк (город)
тегеран (город)
аббас аракчи
масуд пезешкиан
исмаил хания
хамас
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ТЕГЕРАН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе своего визита в Нью-Йорк опроверг слухи о якобы стремлении Тегерана снизить напряженность в отношениях с Тель-Авивом, передает иранское информационное агентство Tasnim. "Глава МИД, находящийся сейчас с президентом в Нью-Йорке, в интервью корреспонденту Tasnim категорически опроверг цитату некоторых СМИ о том, что Иран готов снизить напряженность в отношениях с Израилем, и заявил, что президент исламской республики Масуд Пезешкиан никогда не делал подобного заявления", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник президент Ирана на круглом столе с журналистами в Нью-Йорке заявил, что Тегеран ответит Израилю за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, однако при этом не стремится стать дестабилизирующим фактором в обстановке на Ближнем Востоке. В СМИ интерпретировали заявление иранского президента как стремление исламской республики снизить напряженность в отношениях с Тель-Авивом.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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в мире, иран, нью-йорк (город), тегеран (город), аббас аракчи, масуд пезешкиан, исмаил хания, хамас
В мире, Иран, Нью-Йорк (город), Тегеран (город), Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, Исмаил Хания, ХАМАС
Иран опроверг слухи о стремлении снизить напряженность с Израилем

Глава МИД Ирана Аракчи опроверг слухи о желании снизить напряженность с Израилем

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе своего визита в Нью-Йорк опроверг слухи о якобы стремлении Тегерана снизить напряженность в отношениях с Тель-Авивом, передает иранское информационное агентство Tasnim.
"Глава МИД, находящийся сейчас с президентом в Нью-Йорке, в интервью корреспонденту Tasnim категорически опроверг цитату некоторых СМИ о том, что Иран готов снизить напряженность в отношениях с Израилем, и заявил, что президент исламской республики Масуд Пезешкиан никогда не делал подобного заявления", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник президент Ирана на круглом столе с журналистами в Нью-Йорке заявил, что Тегеран ответит Израилю за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, однако при этом не стремится стать дестабилизирующим фактором в обстановке на Ближнем Востоке. В СМИ интерпретировали заявление иранского президента как стремление исламской республики снизить напряженность в отношениях с Тель-Авивом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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В миреИранНью-Йорк (город)Тегеран (город)Аббас АракчиМасуд ПезешкианИсмаил ХанияХАМАС
 
 
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