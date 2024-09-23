https://ria.ru/20240923/napryazhennost-1974327396.html

Иран опроверг слухи о стремлении снизить напряженность с Израилем

Иран опроверг слухи о стремлении снизить напряженность с Израилем - РИА Новости, 23.09.2024

Иран опроверг слухи о стремлении снизить напряженность с Израилем

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе своего визита в Нью-Йорк опроверг слухи о якобы стремлении Тегерана снизить напряженность в отношениях с Тель-Авивом,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T23:38

2024-09-23T23:38

2024-09-23T23:38

в мире

иран

нью-йорк (город)

тегеран (город)

аббас аракчи

масуд пезешкиан

исмаил хания

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ТЕГЕРАН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе своего визита в Нью-Йорк опроверг слухи о якобы стремлении Тегерана снизить напряженность в отношениях с Тель-Авивом, передает иранское информационное агентство Tasnim. "Глава МИД, находящийся сейчас с президентом в Нью-Йорке, в интервью корреспонденту Tasnim категорически опроверг цитату некоторых СМИ о том, что Иран готов снизить напряженность в отношениях с Израилем, и заявил, что президент исламской республики Масуд Пезешкиан никогда не делал подобного заявления", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник президент Ирана на круглом столе с журналистами в Нью-Йорке заявил, что Тегеран ответит Израилю за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, однако при этом не стремится стать дестабилизирующим фактором в обстановке на Ближнем Востоке. В СМИ интерпретировали заявление иранского президента как стремление исламской республики снизить напряженность в отношениях с Тель-Авивом.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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нью-йорк (город)

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