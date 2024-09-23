https://ria.ru/20240923/napryazhennost-1974327396.html
Иран опроверг слухи о стремлении снизить напряженность с Израилем
Иран опроверг слухи о стремлении снизить напряженность с Израилем - РИА Новости, 23.09.2024
Иран опроверг слухи о стремлении снизить напряженность с Израилем
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе своего визита в Нью-Йорк опроверг слухи о якобы стремлении Тегерана снизить напряженность в отношениях с Тель-Авивом,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T23:38
2024-09-23T23:38
2024-09-23T23:38
в мире
иран
нью-йорк (город)
тегеран (город)
аббас аракчи
масуд пезешкиан
исмаил хания
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе своего визита в Нью-Йорк опроверг слухи о якобы стремлении Тегерана снизить напряженность в отношениях с Тель-Авивом, передает иранское информационное агентство Tasnim. "Глава МИД, находящийся сейчас с президентом в Нью-Йорке, в интервью корреспонденту Tasnim категорически опроверг цитату некоторых СМИ о том, что Иран готов снизить напряженность в отношениях с Израилем, и заявил, что президент исламской республики Масуд Пезешкиан никогда не делал подобного заявления", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник президент Ирана на круглом столе с журналистами в Нью-Йорке заявил, что Тегеран ответит Израилю за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, однако при этом не стремится стать дестабилизирующим фактором в обстановке на Ближнем Востоке. В СМИ интерпретировали заявление иранского президента как стремление исламской республики снизить напряженность в отношениях с Тель-Авивом.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
иран
нью-йорк (город)
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, нью-йорк (город), тегеран (город), аббас аракчи, масуд пезешкиан, исмаил хания, хамас
В мире, Иран, Нью-Йорк (город), Тегеран (город), Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, Исмаил Хания, ХАМАС
Иран опроверг слухи о стремлении снизить напряженность с Израилем
Глава МИД Ирана Аракчи опроверг слухи о желании снизить напряженность с Израилем