Умер участник легендарной группы ABBA

Умер участник легендарной группы ABBA

Барабанщик шведской группы ABBA Роджер Палм умер в возрасте 75 лет, пишет Aftonbladet. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:18

2024-09-23T13:18

2024-09-23T13:28

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Барабанщик шведской группы ABBA Роджер Палм умер в возрасте 75 лет, пишет Aftonbladet."Легенда барабанного искусства умер в субботу от болезни Альцгеймера", — уточняет издание.Семья описала Палма как теплого и скромного человека, который всегда был рядом со своей семьей и друзьями.Мужчина родился в 1949 году, играл в группах Gimmicks, Beatmakers, Moonlighters, но прославился как барабанщик ABBA. С его участием выпущены хиты Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me, Thank You for the Music.

2024

