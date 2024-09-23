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Благодаря ИИ московские рентгенологи обработали 13 миллионов исследований - РИА Новости, 23.09.2024
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17:38 23.09.2024 (обновлено: 18:05 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/moskva-1974287371.html
Благодаря ИИ московские рентгенологи обработали 13 миллионов исследований
Благодаря ИИ московские рентгенологи обработали 13 миллионов исследований - РИА Новости, 23.09.2024
Благодаря ИИ московские рентгенологи обработали 13 миллионов исследований
Искусственный интеллект помог рентгенологам Москвы обработать уже 13 миллионов различный лучевых исследований, включая МРТ, КТ, рентгенографию, флюорографию и... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:38
2024-09-23T18:05
москва
общество
анастасия ракова
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект помог рентгенологам Москвы обработать уже 13 миллионов различный лучевых исследований, включая МРТ, КТ, рентгенографию, флюорографию и маммографию, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодня ИИ-сервисы помогли врачам проанализировать уже более 13 миллионов лучевых исследований. Такие технологии позволяют не только ускорить процесс обработки большого количества данных, но и повысить точность диагностики, особенно на ранних стадиях заболеваний, и сделать ее более доступной для горожан", - рассказала Ракова.Она подчеркнула, что внедренные в 2020 году сервисы сегодня играют важную роль в анализе медицинских изображений. С 2023 года они работают в тарифе ОМС с маммографией как второе мнение, с мая этого года в экспериментальном режиме автономно определяют норму в исследованиях флюорографии и рентгенографии грудной клетки.
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РИА Новости
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москва, общество, анастасия ракова , искусственный интеллект (ии)
Москва, Общество, Анастасия Ракова , Искусственный интеллект (ИИ)
Благодаря ИИ московские рентгенологи обработали 13 миллионов исследований

Ракова: ИИ-сервисы помогли врачам обработать более 13 миллионов исследований

© iStock.com / Svitlana HulkoМРТ
МРТ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© iStock.com / Svitlana Hulko
МРТ . Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект помог рентгенологам Москвы обработать уже 13 миллионов различный лучевых исследований, включая МРТ, КТ, рентгенографию, флюорографию и маммографию, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодня ИИ-сервисы помогли врачам проанализировать уже более 13 миллионов лучевых исследований. Такие технологии позволяют не только ускорить процесс обработки большого количества данных, но и повысить точность диагностики, особенно на ранних стадиях заболеваний, и сделать ее более доступной для горожан", - рассказала Ракова.
Она подчеркнула, что внедренные в 2020 году сервисы сегодня играют важную роль в анализе медицинских изображений. С 2023 года они работают в тарифе ОМС с маммографией как второе мнение, с мая этого года в экспериментальном режиме автономно определяют норму в исследованиях флюорографии и рентгенографии грудной клетки.
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