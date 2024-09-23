https://ria.ru/20240923/moskva-1974163969.html

В Москве пройдет осенний сезон волонтерского проекта "Время добра"

В Москве пройдет осенний сезон волонтерского проекта "Время добра" - РИА Новости, 23.09.2024

В Москве пройдет осенний сезон волонтерского проекта "Время добра"

Волонтерский проект "Время добра" пройдет в Москве с 28 сентября по 6 октября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T07:46

2024-09-23T07:46

2024-09-23T07:46

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Волонтерский проект "Время добра" пройдет в Москве с 28 сентября по 6 октября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Осенний сезон волонтерского проекта "Время добра" пройдет в столице с 28 сентября по 6 октября. Присоединиться к нему может любой желающий. Горожане смогут больше узнать о добровольчестве и благотворительности. В дни проведения проекта пройдут субботники, патриотические и донорские акции, спортивные тренировки и другие мероприятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году проект проходит четыре раза: весной, летом, осенью и зимой. Уже было организовано 110 событий, в которых приняли участие более 6,3 тысячи человек.

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общество, городское хозяйство москвы, москва