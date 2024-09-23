https://ria.ru/20240923/moskva-1974163969.html
В Москве пройдет осенний сезон волонтерского проекта "Время добра"
В Москве пройдет осенний сезон волонтерского проекта "Время добра" - РИА Новости, 23.09.2024
В Москве пройдет осенний сезон волонтерского проекта "Время добра"
Волонтерский проект "Время добра" пройдет в Москве с 28 сентября по 6 октября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:46
2024-09-23T07:46
2024-09-23T07:46
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Волонтерский проект "Время добра" пройдет в Москве с 28 сентября по 6 октября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Осенний сезон волонтерского проекта "Время добра" пройдет в столице с 28 сентября по 6 октября. Присоединиться к нему может любой желающий. Горожане смогут больше узнать о добровольчестве и благотворительности. В дни проведения проекта пройдут субботники, патриотические и донорские акции, спортивные тренировки и другие мероприятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году проект проходит четыре раза: весной, летом, осенью и зимой. Уже было организовано 110 событий, в которых приняли участие более 6,3 тысячи человек.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве пройдет осенний сезон волонтерского проекта "Время добра"
Волонтерский проект "Время добра" пройдет в Москве с 28 сентября по 6 октября
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Волонтерский проект "Время добра" пройдет в Москве с 28 сентября по 6 октября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Осенний сезон волонтерского проекта "Время добра" пройдет в столице с 28 сентября по 6 октября. Присоединиться к нему может любой желающий. Горожане смогут больше узнать о добровольчестве и благотворительности. В дни проведения проекта пройдут субботники, патриотические и донорские акции, спортивные тренировки и другие мероприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году проект проходит четыре раза: весной, летом, осенью и зимой. Уже было организовано 110 событий, в которых приняли участие более 6,3 тысячи человек.