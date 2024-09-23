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Москалькова рассказала о "здоровых силах", слышащих обращения России - РИА Новости, 23.09.2024
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15:45 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/moskalkova-1974261744.html
Москалькова рассказала о "здоровых силах", слышащих обращения России
Москалькова рассказала о "здоровых силах", слышащих обращения России - РИА Новости, 23.09.2024
Москалькова рассказала о "здоровых силах", слышащих обращения России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в странах коллективного Запада и в США есть "здоровые силы", которые слышат обращения... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:45
2024-09-23T15:45
россия
курская область
сша
татьяна москалькова
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в странах коллективного Запада и в США есть "здоровые силы", которые слышат обращения России по поводу действий украинских войск. Председатель Международного общественного трибунала по преступлениями украинских неонацистов и член Общественной палаты РФ Максим Григорьев представил в понедельник свой доклад "Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области". "Я считаю, что надо продолжать взаимодействовать с международными органами и доносить до них ту информацию, которой мы обладаем. В том числе и в странах коллективного Запада, и в США есть "здоровые силы", которые нас слышат", - сказала Москалькова на пресс-конференции, в ходе которой был представлен доклад Григорьева. Омбудсмен также выразила надежду, что государственные органы обратятся в Международный суд ООН по ситуации в Курской области, чтобы суд дал оценку проблеме в регионе и предпринял всевозможные меры, чтобы подобное не повторялось. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/oon-1965910132.html
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россия, курская область, сша, татьяна москалькова, оон, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, США, Татьяна Москалькова, ООН, Вооруженные силы Украины
Москалькова рассказала о "здоровых силах", слышащих обращения России

Москалькова: на Западе и в США есть "здоровые силы", слышащие обращения России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на пресс-конференции "Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области"
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на пресс-конференции Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на пресс-конференции "Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области"
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в странах коллективного Запада и в США есть "здоровые силы", которые слышат обращения России по поводу действий украинских войск.
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениями украинских неонацистов и член Общественной палаты РФ Максим Григорьев представил в понедельник свой доклад "Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области".
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"Я считаю, что надо продолжать взаимодействовать с международными органами и доносить до них ту информацию, которой мы обладаем. В том числе и в странах коллективного Запада, и в США есть "здоровые силы", которые нас слышат", - сказала Москалькова на пресс-конференции, в ходе которой был представлен доклад Григорьева.
Омбудсмен также выразила надежду, что государственные органы обратятся в Международный суд ООН по ситуации в Курской области, чтобы суд дал оценку проблеме в регионе и предпринял всевозможные меры, чтобы подобное не повторялось.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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