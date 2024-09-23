https://ria.ru/20240923/moshenniki-1974263260.html

В Испании задержали мошенников, прикинувшихся Брэдом Питтом

В Испании задержали мошенников, прикинувшихся Брэдом Питтом - РИА Новости, 23.09.2024

В Испании задержали мошенников, прикинувшихся Брэдом Питтом

Полиция Испании задержала на юге королевства пятерых мошенников, которые выманили у двух женщин в общей сложности 325 тысяч евро, прикинувшись в соцсетях... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:53

2024-09-23T15:53

2024-09-23T15:54

в мире

испания

нигерия

гана

брэд питт (уильям бредли)

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МАДРИД, 23 сен – РИА Новости. Полиция Испании задержала на юге королевства пятерых мошенников, которые выманили у двух женщин в общей сложности 325 тысяч евро, прикинувшись в соцсетях популярным актером Брэдом Питтом, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе МВД страны. "Гражданская гвардия в рамках операции "Бралина" задержала пять человек и провела расследование в отношении десяти человек, входивших в преступную организацию, которая, предположительно, выманила у двух женщин 325 000 евро, используя метод, известный как "поддельный Брэд Питт", — говорится в сообщении. По данным ведомства, мошенники выбрали двух уязвимых, эмоционально обделенных и депрессивных женщин и установили с ними близкие отношения в соцсетях, заставив своих жертв поверить в то, что они общаются с самим Брэдом Питтом. "Актер" пообещал каждой из девушек романтические отношения и совместное будущее. Когда уровень доверия между мошенниками и жертвами достиг максимума, то фальшивый актер предложил женщинам инвестировать вместе с ним в различные бизнес-проекты. Обе женщины совершили многочисленные денежные переводы, пока не поняли, что их обманули. Участники преступной схемы создали сеть банковских счетов с поддельными документами граждан Нигерии, Ганы, Сенегала и Сьерра-Леоне для получения выманиваемых денег, уточнили в МВД Испании. В ходе расследования правоохранителям удалось обнаружить, заблокировать счета и вернуть 85 тысяч евро из общей суммы денег, выманенных у двух жертв.

https://ria.ru/20240813/dolina-1965955177.html

испания

нигерия

гана

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в мире, испания, нигерия, гана, брэд питт (уильям бредли)