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В Испании задержали мошенников, прикинувшихся Брэдом Питтом
В Испании задержали мошенников, прикинувшихся Брэдом Питтом - РИА Новости, 23.09.2024
В Испании задержали мошенников, прикинувшихся Брэдом Питтом
Полиция Испании задержала на юге королевства пятерых мошенников, которые выманили у двух женщин в общей сложности 325 тысяч евро, прикинувшись в соцсетях... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:53
2024-09-23T15:53
2024-09-23T15:54
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МАДРИД, 23 сен – РИА Новости. Полиция Испании задержала на юге королевства пятерых мошенников, которые выманили у двух женщин в общей сложности 325 тысяч евро, прикинувшись в соцсетях популярным актером Брэдом Питтом, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе МВД страны. "Гражданская гвардия в рамках операции "Бралина" задержала пять человек и провела расследование в отношении десяти человек, входивших в преступную организацию, которая, предположительно, выманила у двух женщин 325 000 евро, используя метод, известный как "поддельный Брэд Питт", — говорится в сообщении. По данным ведомства, мошенники выбрали двух уязвимых, эмоционально обделенных и депрессивных женщин и установили с ними близкие отношения в соцсетях, заставив своих жертв поверить в то, что они общаются с самим Брэдом Питтом. "Актер" пообещал каждой из девушек романтические отношения и совместное будущее. Когда уровень доверия между мошенниками и жертвами достиг максимума, то фальшивый актер предложил женщинам инвестировать вместе с ним в различные бизнес-проекты. Обе женщины совершили многочисленные денежные переводы, пока не поняли, что их обманули. Участники преступной схемы создали сеть банковских счетов с поддельными документами граждан Нигерии, Ганы, Сенегала и Сьерра-Леоне для получения выманиваемых денег, уточнили в МВД Испании. В ходе расследования правоохранителям удалось обнаружить, заблокировать счета и вернуть 85 тысяч евро из общей суммы денег, выманенных у двух жертв.
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в мире, испания, нигерия, гана, брэд питт (уильям бредли)
В мире, Испания, Нигерия, Гана, Брэд Питт (Уильям Бредли)
В Испании задержали мошенников, прикинувшихся Брэдом Питтом
Полиция в Испании задержала 5 мошенников, прикинувшихся Брэдом Питтом
МАДРИД, 23 сен – РИА Новости. Полиция Испании задержала на юге королевства пятерых мошенников, которые выманили у двух женщин в общей сложности 325 тысяч евро, прикинувшись в соцсетях популярным актером Брэдом Питтом, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе МВД страны.
"Гражданская гвардия в рамках операции "Бралина" задержала пять человек и провела расследование в отношении десяти человек, входивших в преступную организацию, которая, предположительно, выманила у двух женщин 325 000 евро, используя метод, известный как "поддельный Брэд Питт", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, мошенники выбрали двух уязвимых, эмоционально обделенных и депрессивных женщин и установили с ними близкие отношения в соцсетях, заставив своих жертв поверить в то, что они общаются с самим Брэдом Питтом. "Актер" пообещал каждой из девушек романтические отношения и совместное будущее.
Когда уровень доверия между мошенниками и жертвами достиг максимума, то фальшивый актер предложил женщинам инвестировать вместе с ним в различные бизнес-проекты. Обе женщины совершили многочисленные денежные переводы, пока не поняли, что их обманули. Участники преступной схемы создали сеть банковских счетов с поддельными документами граждан Нигерии
, Ганы
, Сенегала
и Сьерра-Леоне
для получения выманиваемых денег, уточнили в МВД Испании.
В ходе расследования правоохранителям удалось обнаружить, заблокировать счета и вернуть 85 тысяч евро из общей суммы денег, выманенных у двух жертв.