https://ria.ru/20240923/moldaviya-1974182911.html

Экс-премьер Молдавии назвал ситуацию в сельском хозяйстве катастрофической

Экс-премьер Молдавии назвал ситуацию в сельском хозяйстве катастрофической - РИА Новости, 23.09.2024

Экс-премьер Молдавии назвал ситуацию в сельском хозяйстве катастрофической

Больше половины молдавских фермеров оказались на грани банкротства из-за катастрофической ситуации в области сельского хозяйства, заявил экс-премьер Молдавии... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:26

2024-09-23T10:26

2024-09-23T10:26

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КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Больше половины молдавских фермеров оказались на грани банкротства из-за катастрофической ситуации в области сельского хозяйства, заявил экс-премьер Молдавии Влад Филат. Фермеры в Молдавии на прошлой неделе вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Во вторник и среду протестующие перекрыли трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты на юге страны, а в четверг часть акции переместилась в столицу. Оставив технику на местах, фермеры пикетировали здание администрации президента Майи Санду в Кишиневе, добиваясь встречи с ней. Однако глава государства проигнорировала их просьбы. "Ситуация в сельском хозяйстве катастрофическая. Более половины фермеров находятся на грани банкротства. У нас есть фермеры, чей урожай и сельскохозяйственная техника конфискуются поставщиками или банками", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, проблема связана с отсутствием связи между властями и аграриями, из-за этого фермеры были вынуждены вновь прибегнуть к протестам. "Но протесты не решат тех проблем, которые уже есть. Введение чрезвычайного положения в сельском хозяйстве позволило бы реструктуризировать долги перед банками, заморозить штрафы и т.д.", - подчеркнул экс-премьер. Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240919/moldaviya-1973727793.html

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Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, россия, влад филат, майя санду