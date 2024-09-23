https://ria.ru/20240923/moldavija-1974266138.html
У большинства молдаван есть румынское гражданство, показал опрос
У большинства молдаван есть румынское гражданство, показал опрос - РИА Новости, 23.09.2024
У большинства молдаван есть румынское гражданство, показал опрос
Более 75% жителей Молдавии заявили, что у них есть румынское гражданство, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в сентябре... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:10
2024-09-23T16:10
2024-09-23T16:10
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КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Более 75% жителей Молдавии заявили, что у них есть румынское гражданство, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в сентябре молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей республики попросили ответить, есть ли у них румынское гражданство. 76,7% респондентов подтвердили, что у них оно есть, в апреле этот показатель составил 76,1% . Еще 22,4% ответили отрицательно (22,6% ранее). При этом 0,9% отказались отвечать (1,3% ранее). Опрос проводился с 13 по 18 сентября, в нем принял участие 1021 человек из 293 населенных пунктов. Погрешность не превышает 3 процентных пункта. В марте премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Оппозиция парламента требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя в связи с антимолдавскими заявлениями премьер-министра Румынии, но получила отказ от правящей партии "Действие и солидарность". В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html
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в мире, молдавия, румыния, днестр
В мире, Молдавия, Румыния, Днестр
У большинства молдаван есть румынское гражданство, показал опрос
iData: 76,7% жителей Молдавии заявили, что у них есть румынское гражданство
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Более 75% жителей Молдавии заявили, что у них есть румынское гражданство, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в сентябре молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей республики попросили ответить, есть ли у них румынское гражданство. 76,7% респондентов подтвердили, что у них оно есть, в апреле этот показатель составил 76,1% . Еще 22,4% ответили отрицательно (22,6% ранее). При этом 0,9% отказались отвечать (1,3% ранее).
Опрос проводился с 13 по 18 сентября, в нем принял участие 1021 человек из 293 населенных пунктов. Погрешность не превышает 3 процентных пункта.
В марте премьер Румынии
Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Оппозиция парламента требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя в связи с антимолдавскими заявлениями премьер-министра Румынии, но получила отказ от правящей партии "Действие и солидарность".
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр
(без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе
Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.