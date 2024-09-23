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В Молдавии заявили, что ждут налаживания отношений с Россией - РИА Новости, 23.09.2024
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14:48 23.09.2024 (обновлено: 14:49 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/moldavija-1974250994.html
В Молдавии заявили, что ждут налаживания отношений с Россией
В Молдавии заявили, что ждут налаживания отношений с Россией - РИА Новости, 23.09.2024
В Молдавии заявили, что ждут налаживания отношений с Россией
Депутат молдавского парламента Марина Таубер заявила, что жители Молдавии ожидают официального восстановления стратегических отношений республики с Россией и... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:48
2024-09-23T14:49
в мире
молдавия
россия
марина таубер
илан шор
майя санду
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Депутат молдавского парламента Марина Таубер заявила, что жители Молдавии ожидают официального восстановления стратегических отношений республики с Россией и блок "Победа" готов все для этого сделать. Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Блок возглавил Илан Шор, исполнительным секретарем стала Таубер, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США. "Мы чувствуем, что мы не одни, мы благодарим за эту поддержку, мы видим, как развиваются наши взаимоотношения с Россией, чувствуем, что люди ждут, чтобы эти отношения наладились официально. Мы сделаем все возможное, чтобы 20 октября мы сказали "нет" Евросоюзу и сказали "да" сближению с нашими стратегическими партнерами", - заявила Таубер на митинге перед зданием суда, где происходит очередное заседание по делу о незаконном финансировании партии "Шор". Таубер поблагодарила сторонников блока, которые пришли поддержать ее к зданию суда. "Мы знаем, что все тяжелее становится жить в нашей стране, ситуация становится все более напряженной из-за выборов президента и референдума. Мы осознаем, что будет расти давление и на нас, и на вас", - добавила депутат. Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика. Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, россия, марина таубер, илан шор, майя санду, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Россия, Марина Таубер, Илан Шор, Майя Санду, Евразийский экономический союз
В Молдавии заявили, что ждут налаживания отношений с Россией

Депутат Таубер: жители Молдавии ждут восстановления отношений с Россией

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Депутат молдавского парламента Марина Таубер заявила, что жители Молдавии ожидают официального восстановления стратегических отношений республики с Россией и блок "Победа" готов все для этого сделать.
Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Блок возглавил Илан Шор, исполнительным секретарем стала Таубер, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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"Мы чувствуем, что мы не одни, мы благодарим за эту поддержку, мы видим, как развиваются наши взаимоотношения с Россией, чувствуем, что люди ждут, чтобы эти отношения наладились официально. Мы сделаем все возможное, чтобы 20 октября мы сказали "нет" Евросоюзу и сказали "да" сближению с нашими стратегическими партнерами", - заявила Таубер на митинге перед зданием суда, где происходит очередное заседание по делу о незаконном финансировании партии "Шор".
Таубер поблагодарила сторонников блока, которые пришли поддержать ее к зданию суда. "Мы знаем, что все тяжелее становится жить в нашей стране, ситуация становится все более напряженной из-за выборов президента и референдума. Мы осознаем, что будет расти давление и на нас, и на вас", - добавила депутат.
Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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В миреМолдавияРоссияМарина ТауберИлан ШорМайя СандуЕвразийский экономический союз
 
 
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