https://ria.ru/20240923/moldavija-1974246245.html

Молдавия ради ЕС готова отказаться от Приднестровья, считает эксперт

Молдавия ради ЕС готова отказаться от Приднестровья, считает эксперт - РИА Новости, 23.09.2024

Молдавия ради ЕС готова отказаться от Приднестровья, считает эксперт

Власти Молдавии ради возможного вступления в Евросоюз готовы отказаться от непризнанной Приднестровской Молдавской республики, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:22

2024-09-23T14:22

2024-09-23T14:22

в мире

кишинев

молдавия

тирасполь

майя санду

вадим красносельский

евросоюз

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ТИРАСПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Власти Молдавии ради возможного вступления в Евросоюз готовы отказаться от непризнанной Приднестровской Молдавской республики, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что в ближайшие несколько лет у Кишинева появится возможность решить "приднестровскую проблему", а если этого не произойдет, то европейскую интеграцию власти откладывать не намерены, в ЕС Молдавия, по ее словам, будет вступать в два этапа – сначала правый берег, потом левый. "С одной стороны, это выглядит как банальный предвыборный треп. С другой стороны, Майя Санду за четыре года своей каденции не захотела не то, что разблокировать переговорный процесс с Тирасполем, она ни разу не удосужилась ответить на официальные письма к ней президента ПМР Вадима Красносельского, которых было по меньшей мере восемь", - сказал Шорников. По его мнению, заявлений по Приднестровью от Санду сейчас никто не ждал, поэтому не исключено, что в Кишиневе действительно есть какие-то планы в отношении Тирасполя. "Учитывая своеобразный опыт молдо-приднестровских отношений в первой четверти XXI века, можно предположить, что Кишинев, который уже контролирует весь приднестровский импорт и экспорт, а с 1 января 2025 года, как ожидается, будет контролировать и поставки газа в ПМР, решится на полномасштабную экономическую и энергетическую блокаду Приднестровья", - отметил собеседник агентства. "Располагая контролем над приднестровской экономикой, в Кишиневе полагают, что и в политической сфере Тирасполю придется согласиться на все условия", - уточнил эксперт. Он напомнил, что Приднестровью уже приходилось оказываться в тисках экономической блокады, но Тирасполь ни разу не уступал давлению. Напротив, Приднестровье выходило из очередного кризиса политически еще более сильным и консолидированным. "Наверное, в Кишиневе понимают, что и сейчас успех блокады вовсе не гарантирован, а потому допускают, что от Приднестровья придется отказаться", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240920/moldaviya-1973750194.html

https://ria.ru/20240724/ekspert-1961639689.html

https://ria.ru/20240605/pmr-1950737448.html

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тирасполь

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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, майя санду, вадим красносельский, евросоюз