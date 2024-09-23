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Менее половины молдаван готовы поддержать евроинтеграцию, показал опрос - РИА Новости, 23.09.2024
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13:42 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/moldavija-1974231375.html
Менее половины молдаван готовы поддержать евроинтеграцию, показал опрос
Менее половины молдаван готовы поддержать евроинтеграцию, показал опрос - РИА Новости, 23.09.2024
Менее половины молдаван готовы поддержать евроинтеграцию, показал опрос
Поддержать идею изменения конституции ради евроинтеграции Молдавии на референдуме готовы менее половины жителей республики, свидетельствуют представленные в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:42
2024-09-23T13:42
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КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Поддержать идею изменения конституции ради евроинтеграции Молдавии на референдуме готовы менее половины жителей республики, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Согласно исследованию, принять участие в референдуме 20 октября готовы 66,7% опрошенных, не хотят этого делать 25,9%, не определились - 7,4% респондентов. Если бы референдум об изменении конституции ради интеграции проводился в ближайшее воскресенье, то "за" проголосовали бы 45,9% опрошенных, "против" - 39%. При этом не определились с ответом 12,7%, отказались отвечать 2,4% респондентов. Согласно местному законодательству, порог явки для референдума составляет 33%, опрос показывает, что этот порог получится преодолеть. Референдум считается состоявшимся, если "за" проголосовало большинство граждан, принявших участие в референдуме. Проведенный опрос показывает, что потенциальных голосов для этого пока не хватает. Опрос проводился в период с 13 по 18 сентября, в нем принял участие 1021 человек из 293 населенных пунктов. Погрешность не превышает 3%. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20240921/moldaviya-1974015942.html
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в мире, молдавия, илан шор, игорь додон
В мире, Молдавия, Илан Шор, Игорь Додон
Менее половины молдаван готовы поддержать евроинтеграцию, показал опрос

Опрос: менее половины жителей Молдавии готовы поддержать евроинтеграцию

© SputnikМарш против евроинтеграции в городе Бельцы на севере Молдавии
Марш против евроинтеграции в городе Бельцы на севере Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Sputnik
Марш против евроинтеграции в городе Бельцы на севере Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Поддержать идею изменения конституции ради евроинтеграции Молдавии на референдуме готовы менее половины жителей республики, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Согласно исследованию, принять участие в референдуме 20 октября готовы 66,7% опрошенных, не хотят этого делать 25,9%, не определились - 7,4% респондентов.
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Если бы референдум об изменении конституции ради интеграции проводился в ближайшее воскресенье, то "за" проголосовали бы 45,9% опрошенных, "против" - 39%. При этом не определились с ответом 12,7%, отказались отвечать 2,4% респондентов.
Согласно местному законодательству, порог явки для референдума составляет 33%, опрос показывает, что этот порог получится преодолеть. Референдум считается состоявшимся, если "за" проголосовало большинство граждан, принявших участие в референдуме. Проведенный опрос показывает, что потенциальных голосов для этого пока не хватает.
Опрос проводился в период с 13 по 18 сентября, в нем принял участие 1021 человек из 293 населенных пунктов. Погрешность не превышает 3%.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?"
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
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