Шор пообещал запрет пропаганды ЛГБТ* при отказе Молдавии от евроинтеграции
Шор обещает запрет пропаганды ЛГБТ и бесплатный газ при отказе от евроинтеграции
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. Оппозиционер Илан Шор призывает жителей Молдавии сказать "нет" на референдуме о евроинтеграции республике, обещая согражданам бесплатный газ, инвестиции в социальную инфраструктуру и запрет пропаганды ЛГБТ*.
"Что будет, если вы скажете "НЕТ" на референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз? Я даю твердое слово исполнить каждый пункт программы нашего блока "Победа". Бесплатный газ — в каждый дом! Уже с 1 декабря все физические лица — жители Молдавии — получат газ абсолютно бесплатно", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Также он обещает инвестировать 2 миллиарда долларов в дороги, парки, детские сады, школы и больницы. "Мы убедим парламент принять закон о тотальном запрете ЛГБТ*-пропаганды и запрете посягательств на веру. Свои громкие обещания я всегда выполняю. Вы знаете, что я вас никогда не обманывал", - добавил Шор.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением.
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