https://ria.ru/20240923/moldavia-1974259024.html

Шор пообещал запрет пропаганды ЛГБТ* при отказе Молдавии от евроинтеграции

Шор пообещал запрет пропаганды ЛГБТ* при отказе Молдавии от евроинтеграции - РИА Новости, 23.09.2024

Шор пообещал запрет пропаганды ЛГБТ* при отказе Молдавии от евроинтеграции

Оппозиционер Илан Шор призывает жителей Молдавии сказать "нет" на референдуме о евроинтеграции республике, обещая согражданам бесплатный газ, инвестиции в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:30

2024-09-23T15:30

2024-09-23T15:30

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КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. Оппозиционер Илан Шор призывает жителей Молдавии сказать "нет" на референдуме о евроинтеграции республике, обещая согражданам бесплатный газ, инвестиции в социальную инфраструктуру и запрет пропаганды ЛГБТ*."Что будет, если вы скажете "НЕТ" на референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз? Я даю твердое слово исполнить каждый пункт программы нашего блока "Победа". Бесплатный газ — в каждый дом! Уже с 1 декабря все физические лица — жители Молдавии — получат газ абсолютно бесплатно", - написал Шор в своем Telegram-канале. Также он обещает инвестировать 2 миллиарда долларов в дороги, парки, детские сады, школы и больницы. "Мы убедим парламент принять закон о тотальном запрете ЛГБТ*-пропаганды и запрете посягательств на веру. Свои громкие обещания я всегда выполняю. Вы знаете, что я вас никогда не обманывал", - добавил Шор. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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в мире, молдавия, россия, илан шор, игорь додон