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Володин возложил цветы к мемориалу на Площади Славы в Могилеве - РИА Новости, 23.09.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
09:55 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/mogilev-1974174116.html
Володин возложил цветы к мемориалу на Площади Славы в Могилеве
Володин возложил цветы к мемориалу на Площади Славы в Могилеве - РИА Новости, 23.09.2024
Володин возложил цветы к мемориалу на Площади Славы в Могилеве
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты – члены Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России возложили цветы к мемориалу на Площади Славы в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:55
2024-09-23T09:55
парламентское собрание союза беларуси и россии
могилев
вячеслав володин
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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты – члены Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России возложили цветы к мемориалу на Площади Славы в Могилеве, передает корреспондент РИА Новости. Володин находится в Республике Беларусь с рабочим визитом. В понедельник он проведет в Могилеве заседание Совета Парламентского Собрания, которое будет посвящено вопросам развития здравоохранения Союзного государства. Накануне Володин посетил мемориальный комплекс "Буйничское поле" в Могилеве, ознакомился с экспозицией Могилевского областного краеведческого музея им. Е.Р. Романова.
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могилев, вячеслав володин
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Могилев, Вячеслав Володин

Володин возложил цветы к мемориалу на Площади Славы в Могилеве

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко в Могилеве
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко в Могилеве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко в Могилеве
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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты – члены Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России возложили цветы к мемориалу на Площади Славы в Могилеве, передает корреспондент РИА Новости.
Володин находится в Республике Беларусь с рабочим визитом. В понедельник он проведет в Могилеве заседание Совета Парламентского Собрания, которое будет посвящено вопросам развития здравоохранения Союзного государства.
Накануне Володин посетил мемориальный комплекс "Буйничское поле" в Могилеве, ознакомился с экспозицией Могилевского областного краеведческого музея им. Е.Р. Романова.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМогилевВячеслав Володин
 
 
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