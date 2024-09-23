https://ria.ru/20240923/mogilev-1974174116.html

Володин возложил цветы к мемориалу на Площади Славы в Могилеве

Володин возложил цветы к мемориалу на Площади Славы в Могилеве - РИА Новости, 23.09.2024

Володин возложил цветы к мемориалу на Площади Славы в Могилеве

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты – члены Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России возложили цветы к мемориалу на Площади Славы в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:55

2024-09-23T09:55

2024-09-23T09:55

парламентское собрание союза беларуси и россии

могилев

вячеслав володин

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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты – члены Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России возложили цветы к мемориалу на Площади Славы в Могилеве, передает корреспондент РИА Новости. Володин находится в Республике Беларусь с рабочим визитом. В понедельник он проведет в Могилеве заседание Совета Парламентского Собрания, которое будет посвящено вопросам развития здравоохранения Союзного государства. Накануне Володин посетил мемориальный комплекс "Буйничское поле" в Могилеве, ознакомился с экспозицией Могилевского областного краеведческого музея им. Е.Р. Романова.

https://ria.ru/20240918/posol-1973524913.html

могилев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

могилев, вячеслав володин