Володин возложил цветы к мемориалу на Площади Славы в Могилеве
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко в Могилеве
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко в Могилеве
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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты – члены Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России возложили цветы к мемориалу на Площади Славы в Могилеве, передает корреспондент РИА Новости.
Володин находится в Республике Беларусь с рабочим визитом. В понедельник он проведет в Могилеве заседание Совета Парламентского Собрания, которое будет посвящено вопросам развития здравоохранения Союзного государства.
Накануне Володин посетил мемориальный комплекс "Буйничское поле" в Могилеве, ознакомился с экспозицией Могилевского областного краеведческого музея им. Е.Р. Романова.
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