https://ria.ru/20240923/mobilizatsiya-1974280024.html
Иракское шиитское ополчение объявило о полной мобилизации для помощи Ливану
Иракское шиитское ополчение объявило о полной мобилизации для помощи Ливану - РИА Новости, 23.09.2024
Иракское шиитское ополчение объявило о полной мобилизации для помощи Ливану
Шиитское "народное ополчение" Ирака объявило о полной готовности и мобилизации для оказания гуманитарной помощи ливанцам, говорится в полученном РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:18
2024-09-23T17:18
2024-09-23T17:40
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БАГДАД, 23 сен - РИА Новости. Шиитское "народное ополчение" Ирака объявило о полной готовности и мобилизации для оказания гуманитарной помощи ливанцам, говорится в полученном РИА Новости в понедельник заявлении лидера ополчения Фалиха аль-Файяда."Заявляя о полной солидарности с нашими братьями в Ливане перед лицом сионистского высокомерия и машины ежедневных убийств, которая перемещается между Палестиной, Ливаном и Сирией, мы заявляем о нашей полной готовности и мобилизации для оказания всех возможных видов помощи на продовольственном, медицинском и гуманитарном уровнях нашим братьям в Ливане в ответ на призыв высшей религиозной власти и в виду человеческого долга", - отметил аль-Файяд.Он также призвал другие страны "оказать помощь и гуманитарную поддержку местным братьям в координации с иракским правительством и официальными властями".Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html
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в мире, ливан, ирак, хезболла, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Ирак, Хезболла, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иракское шиитское ополчение объявило о полной мобилизации для помощи Ливану
Иракское шиитское ополчение объявило о полной мобилизации для гумпомощи Ливану
БАГДАД, 23 сен - РИА Новости. Шиитское "народное ополчение" Ирака объявило о полной готовности и мобилизации для оказания гуманитарной помощи ливанцам, говорится в полученном РИА Новости в понедельник заявлении лидера ополчения Фалиха аль-Файяда.
"Заявляя о полной солидарности с нашими братьями в Ливане перед лицом сионистского высокомерия и машины ежедневных убийств, которая перемещается между Палестиной, Ливаном и Сирией, мы заявляем о нашей полной готовности и мобилизации для оказания всех возможных видов помощи на продовольственном, медицинском и гуманитарном уровнях нашим братьям в Ливане в ответ на призыв высшей религиозной власти и в виду человеческого долга", - отметил аль-Файяд.
Он также призвал другие страны "оказать помощь и гуманитарную поддержку местным братьям в координации с иракским правительством и официальными властями".
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.