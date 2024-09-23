https://ria.ru/20240923/mo-1974162957.html
Средства ПВО за ночь уничтожили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями
Средства ПВО за ночь уничтожили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 23.09.2024
Средства ПВО за ночь уничтожили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили по четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:27
2024-09-23T07:27
2024-09-23T07:32
курская область
россия
белгородская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965290322_0:185:3149:1956_1920x0_80_0_0_300f223c3c9b6a12715e9827522f95a5.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили по четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 4 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и 4 над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
курская область
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965290322_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_53f511f58732d8847751cd742409caca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, белгородская область, безопасность
Курская область, Россия, Белгородская область, Безопасность
Средства ПВО за ночь уничтожили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями
МО: средства ПВО за ночь уничтожили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями