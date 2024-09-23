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Средства ПВО за ночь уничтожили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями

Средства ПВО за ночь уничтожили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 23.09.2024

Средства ПВО за ночь уничтожили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили по четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T07:27

2024-09-23T07:27

2024-09-23T07:32

курская область

россия

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили по четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 4 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и 4 над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

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курская область, россия, белгородская область, безопасность