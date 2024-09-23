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Средства ПВО за ночь уничтожили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 23.09.2024
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07:27 23.09.2024 (обновлено: 07:32 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/mo-1974162957.html
Средства ПВО за ночь уничтожили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями
Средства ПВО за ночь уничтожили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 23.09.2024
Средства ПВО за ночь уничтожили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили по четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:27
2024-09-23T07:32
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россия
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили по четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 4 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и 4 над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, белгородская область, безопасность
Курская область, Россия, Белгородская область, Безопасность
Средства ПВО за ночь уничтожили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями

МО: средства ПВО за ночь уничтожили 8 БПЛА над Белгородской и Курской областями

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили по четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 4 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и 4 над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
 
Курская областьРоссияБелгородская областьБезопасность
 
 
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