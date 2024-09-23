https://ria.ru/20240923/mishustin-1974214503.html
В России появятся полигоны для апробации сложных решений в электронике
В России появятся полигоны для апробации сложных решений в электронике - РИА Новости, 23.09.2024
В России появятся полигоны для апробации сложных решений в электронике
Испытательные полигоны и лаборатории для апробации сложных решений в сфере электроники планируется создать в РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:07
2024-09-23T12:07
2024-09-23T12:07
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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Испытательные полигоны и лаборатории для апробации сложных решений в сфере электроники планируется создать в РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для апробации сложных решений запланировано создание испытательных полигонов и лабораторий. Тем самым мы сможем отрабатывать характеристики замкнутых технологических цепочек и далее внедрять их в промышленность", - сообщил Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" на федеральной территории "Сириус".
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космос - риа наука, россия, михаил мишустин
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин
В России появятся полигоны для апробации сложных решений в электронике
Мишустин: в РФ создадут полигоны для апробации сложных решений в электронике