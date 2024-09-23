https://ria.ru/20240923/mishustin-1974212490.html
Вложения бизнеса в ИКТ выросли на 150 процентов, заявил Мишустин
Вложения бизнеса в ИКТ выросли на 150 процентов, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.09.2024
Вложения бизнеса в ИКТ выросли на 150 процентов, заявил Мишустин
Вложения бизнеса в основной капитал в сектор информационно-коммуникационных технологий за I квартал 2024 года выросли более чем на 150%, заявил премьер-министр... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:59
2024-09-23T11:59
2024-09-23T11:59
экономика
россия
михаил мишустин
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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Вложения бизнеса в основной капитал в сектор информационно-коммуникационных технологий за I квартал 2024 года выросли более чем на 150%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Стремится расширять свои проекты и бизнес. За первый квартал текущего года вложения в основной капитал в сектор информационно-коммуникационных технологий увеличились более чем на 150 процентов", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Вложения бизнеса в ИКТ выросли на 150 процентов, заявил Мишустин
Мишустин: вложения бизнеса в ИКТ за первый квартал выросли на 150 процентов