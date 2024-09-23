https://ria.ru/20240923/mishustin-1974208963.html
Мишустин призвал создать фундамент для суверенной электронной индустрии
Мишустин призвал создать фундамент для суверенной электронной индустрии - РИА Новости, 23.09.2024
Мишустин призвал создать фундамент для суверенной электронной индустрии
России в ближайшие годы предстоит создать фундамент для технологически суверенной электронной индустрии, в том числе на основе собственных разработок, заявил... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:54
2024-09-23T11:54
2024-09-23T11:54
экономика
россия
михаил мишустин
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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. России в ближайшие годы предстоит создать фундамент для технологически суверенной электронной индустрии, в том числе на основе собственных разработок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В ближайшие годы предстоит создать крепкий фундамент для технологически суверенной электронной индустрии. В том числе – на основе собственных разработок и формирования всех необходимых компетенций", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал создать фундамент для суверенной электронной индустрии
Мишустин: РФ предстоит создать фундамент для суверенной электронной индустрии