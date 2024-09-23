https://ria.ru/20240923/mishustin-1974208963.html

Мишустин призвал создать фундамент для суверенной электронной индустрии

Мишустин призвал создать фундамент для суверенной электронной индустрии - РИА Новости, 23.09.2024

Мишустин призвал создать фундамент для суверенной электронной индустрии

России в ближайшие годы предстоит создать фундамент для технологически суверенной электронной индустрии, в том числе на основе собственных разработок, заявил... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:54

2024-09-23T11:54

2024-09-23T11:54

экономика

россия

михаил мишустин

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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. России в ближайшие годы предстоит создать фундамент для технологически суверенной электронной индустрии, в том числе на основе собственных разработок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В ближайшие годы предстоит создать крепкий фундамент для технологически суверенной электронной индустрии. В том числе – на основе собственных разработок и формирования всех необходимых компетенций", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".

https://ria.ru/20240923/elektronika-1974208841.html

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экономика, россия, михаил мишустин