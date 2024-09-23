https://ria.ru/20240923/mishustin-1974208522.html
Мишустин заявил о расширении налоговых льгот в электронном машиностроении
Мишустин заявил о расширении налоговых льгот в электронном машиностроении - РИА Новости, 23.09.2024
Мишустин заявил о расширении налоговых льгот в электронном машиностроении
Кабмин прорабатывает возможность распространения налоговых льгот для производителей электроники и на предприятия электронного машиностроения, заявил... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:52
2024-09-23T11:52
2024-09-23T11:59
экономика
россия
михаил мишустин
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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Кабмин прорабатывает возможность распространения налоговых льгот для производителей электроники и на предприятия электронного машиностроения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании форуме "Микроэлектроника-2024" отметил, что кабмин в ближайшее время рассмотрит вопрос о продлении меры, которая распространяет на организации радиоэлектроники льготные ставки по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. "Прорабатывается вопрос распространения ее действия и на предприятия, что очень важно, электронного машиностроения. В том числе – на производителей специальных материалов и веществ, которые применяются в производстве микроэлектроники", - сказал Мишустин на форуме.
https://ria.ru/20240917/mishustin-1973197062.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о расширении налоговых льгот в электронном машиностроении
Мишустин: правительство разрабатывает льготы в электронном машиностроении
СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Кабмин прорабатывает возможность распространения налоговых льгот для производителей электроники и на предприятия электронного машиностроения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании форуме "Микроэлектроника-2024" отметил, что кабмин в ближайшее время рассмотрит вопрос о продлении меры, которая распространяет на организации радиоэлектроники льготные ставки по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов.
"Прорабатывается вопрос распространения ее действия и на предприятия, что очень важно, электронного машиностроения. В том числе – на производителей специальных материалов и веществ, которые применяются в производстве микроэлектроники", - сказал Мишустин на форуме.