https://ria.ru/20240923/mishustin-1974208522.html

Мишустин заявил о расширении налоговых льгот в электронном машиностроении

Мишустин заявил о расширении налоговых льгот в электронном машиностроении - РИА Новости, 23.09.2024

Мишустин заявил о расширении налоговых льгот в электронном машиностроении

Кабмин прорабатывает возможность распространения налоговых льгот для производителей электроники и на предприятия электронного машиностроения, заявил... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:52

2024-09-23T11:52

2024-09-23T11:59

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974211070_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_eab305ce93a3ccce911823510c440285.jpg

СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Кабмин прорабатывает возможность распространения налоговых льгот для производителей электроники и на предприятия электронного машиностроения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании форуме "Микроэлектроника-2024" отметил, что кабмин в ближайшее время рассмотрит вопрос о продлении меры, которая распространяет на организации радиоэлектроники льготные ставки по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. "Прорабатывается вопрос распространения ее действия и на предприятия, что очень важно, электронного машиностроения. В том числе – на производителей специальных материалов и веществ, которые применяются в производстве микроэлектроники", - сказал Мишустин на форуме.

https://ria.ru/20240917/mishustin-1973197062.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин