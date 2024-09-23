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Минобороны показало кадры уничтожения САУ "Богдана" в Сумской области - РИА Новости, 23.09.2024
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19:07 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/minoborony-1974302024.html
Минобороны показало кадры уничтожения САУ "Богдана" в Сумской области
Минобороны показало кадры уничтожения САУ "Богдана" в Сумской области - РИА Новости, 23.09.2024
Минобороны показало кадры уничтожения САУ "Богдана" в Сумской области
Минобороны России показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки "Богдана" ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в Сумской области. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:07
2024-09-23T19:07
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки "Богдана" ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в Сумской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Сумской области было обнаружено движение 155-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по САУ противника. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении ведомства. Объективный контроль уничтожения самоходки боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени, добавили в Минобороны.
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Уничтожение "Ланцетом" украинской САУ "Богдана" в Сумской области
Уничтожение "Ланцетом" украинской САУ "Богдана" в Сумской области
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сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения САУ "Богдана" в Сумской области

ВС РФ "Ланцетом" уничтожили украинскую САУ "Богдана" в Сумской области

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки "Богдана" ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в Сумской области.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Сумской области было обнаружено движение 155-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по САУ противника. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении ведомства.
Объективный контроль уничтожения самоходки боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени, добавили в Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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