https://ria.ru/20240923/minoborony-1974273820.html

Ударный дрон "Иноходец" уничтожил танк ВСУ в Курской области

Ударный дрон "Иноходец" уничтожил танк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.09.2024

Ударный дрон "Иноходец" уничтожил танк ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:51

2024-09-23T16:51

2024-09-23T16:51

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном районе Курской области. По данным министерства, движение танка в районе одного из населенных пунктов курского приграничья было выявлено в ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север". "После определения и подтверждения точных координат места нахождения боевой машины противника было принято решение о точечном огневом воздействии. В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" прямого ракетного удара танк боевиков ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства. На кадрах объективного контроля запечатлено точное попадание, взрыв и интенсивное горение вражеского танка.

https://ria.ru/20240923/akhmat-1974148602.html

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Уничтожение танка ВСУ беспилотным комплексом "Иноходец" в Курской области Уничтожение танка ВСУ беспилотным комплексом "Иноходец" в Курской области 2024-09-23T16:51 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)