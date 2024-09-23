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Ударный дрон "Иноходец" уничтожил танк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/minoborony-1974273820.html
Ударный дрон "Иноходец" уничтожил танк ВСУ в Курской области
Ударный дрон "Иноходец" уничтожил танк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.09.2024
Ударный дрон "Иноходец" уничтожил танк ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:51
2024-09-23T16:51
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном районе Курской области. По данным министерства, движение танка в районе одного из населенных пунктов курского приграничья было выявлено в ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север". "После определения и подтверждения точных координат места нахождения боевой машины противника было принято решение о точечном огневом воздействии. В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" прямого ракетного удара танк боевиков ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства. На кадрах объективного контроля запечатлено точное попадание, взрыв и интенсивное горение вражеского танка.
https://ria.ru/20240923/akhmat-1974148602.html
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Уничтожение танка ВСУ беспилотным комплексом "Иноходец" в Курской области
Уничтожение танка ВСУ беспилотным комплексом "Иноходец" в Курской области
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ударный дрон "Иноходец" уничтожил танк ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ ударным дроном в Курской области

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном районе Курской области.
По данным министерства, движение танка в районе одного из населенных пунктов курского приграничья было выявлено в ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север".
"После определения и подтверждения точных координат места нахождения боевой машины противника было принято решение о точечном огневом воздействии. В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" прямого ракетного удара танк боевиков ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства.
На кадрах объективного контроля запечатлено точное попадание, взрыв и интенсивное горение вражеского танка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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