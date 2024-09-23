Рейтинг@Mail.ru
Десантники пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 23.09.2024 (обновлено: 09:55 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/minoborony-1974156325.html
Десантники пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области
Десантники пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.09.2024
Десантники пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области
Десантники из состава группировки войск "Север" пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь территории Курской области и полностью их разгромили вместе с боевой... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T05:16
2024-09-23T09:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703404_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d5ac1d9b66be05db1a6fc69e179daca5.jpg
КУРСК, 23 сен - РИА Новости. Десантники из состава группировки войск "Север" пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь территории Курской области и полностью их разгромили вместе с боевой техникой в приграничных районах Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ подразделениями Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Север" в ходе ликвидации попытки прорыва противника в приграничном районе Курской области. "Благодаря уверенным действиям артиллерии, операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и других подразделений десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины "Козак", - сообщили в МО РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240923/vsu-1974153001.html
https://ria.ru/20240923/akhmat-1974148602.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703404_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b7e06cafbfe134188016a853ef0c0fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Десантники пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области

Минобороны: десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь Курской области

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники
Российские десантники - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 23 сен - РИА Новости. Десантники из состава группировки войск "Север" пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь территории Курской области и полностью их разгромили вместе с боевой техникой в приграничных районах Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ подразделениями Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Север" в ходе ликвидации попытки прорыва противника в приграничном районе Курской области.
Уничтожение танка ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые точки ВСУ под Купянском
Вчера, 03:13
"Благодаря уверенным действиям артиллерии, операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и других подразделений десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины "Козак", - сообщили в МО РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Алаудинов сообщил об уничтожении французской гаубицы CAESAR
Вчера, 00:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала