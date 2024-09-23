Десантники пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области
Минобороны: десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь Курской области
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники. Архивное фото
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КУРСК, 23 сен - РИА Новости. Десантники из состава группировки войск "Север" пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь территории Курской области и полностью их разгромили вместе с боевой техникой в приграничных районах Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ подразделениями Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Север" в ходе ликвидации попытки прорыва противника в приграничном районе Курской области.
"Благодаря уверенным действиям артиллерии, операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и других подразделений десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины "Козак", - сообщили в МО РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.