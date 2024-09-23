https://ria.ru/20240923/merkuris-1974157124.html

"Пара недель". На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области

"Пара недель". На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области - РИА Новости, 23.09.2024

"Пара недель". На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области

Выдавливание ВСУ из Курской области в ближайшие недели нанесет непоправимый ущерб отношению стран Запада к Владимиру Зеленскому, заявил британский эксперт... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T05:28

2024-09-23T05:28

2024-09-23T05:57

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

сша

нью-йорк (город)

владимир зеленский

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Выдавливание ВСУ из Курской области в ближайшие недели нанесет непоправимый ущерб отношению стран Запада к Владимиру Зеленскому, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Зеленский смог продлить свои полномочия без выборов, и какое-то время казалось, что его положение надежно. Я предполагаю, что в то время он получил большую поддержку от США. Но я думаю, что теперь этот период заканчивается, и что на фоне неизбежного краха в Курской области и вполне возможного падения фронта в Покровске (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.), в ближайшие несколько недель мы сможем наблюдать требования перемен в Киеве", — отметил он.По словам эксперта, для главы киевского режима сейчас критически важно удержать позиции ВСУ в Курской области на период его визита в США, во время которого он планирует выступить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке и встретиться с Байденом для обсуждения украинского конфликта."Так что поездка Зеленского в Нью-Йорк вертится вокруг ситуации в Курской области. Если вторжение ВСУ рухнет <…>, то для Зеленского это будет полная катастрофа. Это только усилит и без того растущие сомнения на Западе относительно его способностей управлять Украиной на время этого кризиса", — считает Меркурис.Подразделения ВСУ шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240923/ukraina-1974152866.html

https://ria.ru/20240923/lemmi-1974152014.html

курская область

сша

нью-йорк (город)

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в мире, курская область, сша, нью-йорк (город), владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, оон