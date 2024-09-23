В Приморье медведь напал на двух мужчин в дачном доме
В Приморье медведь напал на отца и сына в дачном доме, оба погибли
© Фото : Следственное управление СК России по Приморскому краюДачный дом садового общества "Благовещенка" в поселке Лучегорск, в котором медведь напал на людей
© Фото : Следственное управление СК России по Приморскому краю
Дачный дом садового общества "Благовещенка" в поселке Лучегорск, в котором медведь напал на людей
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Медведь насмерть задрал двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального главка Следственного комитета России.
"СК России проводит проверку по факту произошедшего. Двое погибших — взрослые", — сказал собеседник агентства.
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По данным ведомства, медведь вломился в дом, где находились отец 1937-го и сын 1968 года рождения соответственно. Оба погибли на месте.
Краевой Минлесхоз уточняет, что трагедия произошла на территории упраздненного села Благовещенка в Пожарском районе, неподалеку от Лучегорска.
"Предположительно, это был крупный взрослый бурый медведь. В связи с произошедшим выдано разрешение на отстрел, специалисты охотнадзора принимают меры по выслеживанию агрессивного хищника", — сказали в министерстве.
Там также отметили, что за день до произошедшего медведь задрал и съел собаку неподалеку, но об этом никто своевременно не сообщил.
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