https://ria.ru/20240923/medved-1974160327.html

В Приморье медведь напал на двух мужчин в дачном доме

В Приморье медведь напал на двух мужчин в дачном доме - РИА Новости, 23.09.2024

В Приморье медведь напал на двух мужчин в дачном доме

Медведь насмерть задрал двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального главка Следственного... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T06:29

2024-09-23T06:29

2024-09-23T15:33

происшествия

лучегорск

россия

пожарский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Медведь насмерть задрал двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального главка Следственного комитета России. "СК России проводит проверку по факту произошедшего. Двое погибших — взрослые", — сказал собеседник агентства. По данным ведомства, медведь вломился в дом, где находились отец 1937-го и сын 1968 года рождения соответственно. Оба погибли на месте.Краевой Минлесхоз уточняет, что трагедия произошла на территории упраздненного села Благовещенка в Пожарском районе, неподалеку от Лучегорска. "Предположительно, это был крупный взрослый бурый медведь. В связи с произошедшим выдано разрешение на отстрел, специалисты охотнадзора принимают меры по выслеживанию агрессивного хищника", — сказали в министерстве.Там также отметили, что за день до произошедшего медведь задрал и съел собаку неподалеку, но об этом никто своевременно не сообщил.

https://ria.ru/20240916/rosprirodnadzor-1973065664.html

https://ria.ru/20240904/medved-1970548198.html

лучегорск

россия

пожарский район

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происшествия, лучегорск, россия, пожарский район, следственный комитет россии (ск рф)