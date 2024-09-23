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В Приморье медведь напал на двух мужчин в дачном доме - РИА Новости, 23.09.2024
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06:29 23.09.2024 (обновлено: 15:33 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/medved-1974160327.html
В Приморье медведь напал на двух мужчин в дачном доме
В Приморье медведь напал на двух мужчин в дачном доме - РИА Новости, 23.09.2024
В Приморье медведь напал на двух мужчин в дачном доме
Медведь насмерть задрал двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального главка Следственного... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T06:29
2024-09-23T15:33
происшествия
лучегорск
россия
пожарский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Медведь насмерть задрал двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального главка Следственного комитета России. "СК России проводит проверку по факту произошедшего. Двое погибших — взрослые", — сказал собеседник агентства. По данным ведомства, медведь вломился в дом, где находились отец 1937-го и сын 1968 года рождения соответственно. Оба погибли на месте.Краевой Минлесхоз уточняет, что трагедия произошла на территории упраздненного села Благовещенка в Пожарском районе, неподалеку от Лучегорска. "Предположительно, это был крупный взрослый бурый медведь. В связи с произошедшим выдано разрешение на отстрел, специалисты охотнадзора принимают меры по выслеживанию агрессивного хищника", — сказали в министерстве.Там также отметили, что за день до произошедшего медведь задрал и съел собаку неподалеку, но об этом никто своевременно не сообщил.
https://ria.ru/20240916/rosprirodnadzor-1973065664.html
https://ria.ru/20240904/medved-1970548198.html
лучегорск
россия
пожарский район
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происшествия, лучегорск, россия, пожарский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Лучегорск, Россия, Пожарский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье медведь напал на двух мужчин в дачном доме

В Приморье медведь напал на отца и сына в дачном доме, оба погибли

© Фото : Следственное управление СК России по Приморскому краюДачный дом садового общества "Благовещенка" в поселке Лучегорск, в котором медведь напал на людей
Дачный дом садового общества Благовещенка в поселке Лучегорск, в котором медведь напал на людей - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Следственное управление СК России по Приморскому краю
Дачный дом садового общества "Благовещенка" в поселке Лучегорск, в котором медведь напал на людей
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Медведь насмерть задрал двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального главка Следственного комитета России.
"СК России проводит проверку по факту произошедшего. Двое погибших — взрослые", — сказал собеседник агентства.
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По данным ведомства, медведь вломился в дом, где находились отец 1937-го и сын 1968 года рождения соответственно. Оба погибли на месте.
Краевой Минлесхоз уточняет, что трагедия произошла на территории упраздненного села Благовещенка в Пожарском районе, неподалеку от Лучегорска.
"Предположительно, это был крупный взрослый бурый медведь. В связи с произошедшим выдано разрешение на отстрел, специалисты охотнадзора принимают меры по выслеживанию агрессивного хищника", — сказали в министерстве.
Там также отметили, что за день до произошедшего медведь задрал и съел собаку неподалеку, но об этом никто своевременно не сообщил.
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ПроисшествияЛучегорскРоссияПожарский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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