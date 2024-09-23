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Информации о пострадавших россиянах на юге Ливана нет, заявили в посольстве - РИА Новости, 23.09.2024
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22:47 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/livan-1974324396.html
Информации о пострадавших россиянах на юге Ливана нет, заявили в посольстве
Информации о пострадавших россиянах на юге Ливана нет, заявили в посольстве - РИА Новости, 23.09.2024
Информации о пострадавших россиянах на юге Ливана нет, заявили в посольстве
Информации о пострадавших россиянах в результате ударов Израиля по Ливану не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Бейруте Александр Рудаков. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:47
2024-09-23T22:47
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
ливан
россия
израиль
александр рудаков (посол россии в ливане )
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Информации о пострадавших россиянах в результате ударов Израиля по Ливану не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Бейруте Александр Рудаков. "Таких данных на настоящий момент нет. Круглосуточно находимся в контакте с местными правоохранительными органами и экстренными службами. Пристально следим за ситуацией", - сказал Рудаков. Глава дипмиссии призвал всех россиян быть предельно осторожными.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ливан, россия, израиль, александр рудаков (посол россии в ливане )
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Ливан, Россия, Израиль, Александр Рудаков (посол России в Ливане )
Информации о пострадавших россиянах на юге Ливана нет, заявили в посольстве

Посол Рудаков: информации о пострадавших россиянах на юге Ливана нет

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Информации о пострадавших россиянах в результате ударов Израиля по Ливану не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Бейруте Александр Рудаков.
«
"Таких данных на настоящий момент нет. Круглосуточно находимся в контакте с местными правоохранительными органами и экстренными службами. Пристально следим за ситуацией", - сказал Рудаков.
Глава дипмиссии призвал всех россиян быть предельно осторожными.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
ЦАХАЛ заявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"
Вчера, 22:18
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреЛиванРоссияИзраильАлександр Рудаков (посол России в Ливане )
 
 
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