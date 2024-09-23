https://ria.ru/20240923/livan-1974324396.html
Информации о пострадавших россиянах на юге Ливана нет, заявили в посольстве
Информации о пострадавших россиянах на юге Ливана нет, заявили в посольстве - РИА Новости, 23.09.2024
Информации о пострадавших россиянах на юге Ливана нет, заявили в посольстве
Информации о пострадавших россиянах в результате ударов Израиля по Ливану не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Бейруте Александр Рудаков. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:47
2024-09-23T22:47
2024-09-23T22:47
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
ливан
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израиль
александр рудаков (посол россии в ливане )
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Информации о пострадавших россиянах в результате ударов Израиля по Ливану не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Бейруте Александр Рудаков. "Таких данных на настоящий момент нет. Круглосуточно находимся в контакте с местными правоохранительными органами и экстренными службами. Пристально следим за ситуацией", - сказал Рудаков. Глава дипмиссии призвал всех россиян быть предельно осторожными.
https://ria.ru/20240923/izrail-1974322359.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ливан, россия, израиль, александр рудаков (посол россии в ливане )
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Ливан, Россия, Израиль, Александр Рудаков (посол России в Ливане )
Информации о пострадавших россиянах на юге Ливана нет, заявили в посольстве
Посол Рудаков: информации о пострадавших россиянах на юге Ливана нет