https://ria.ru/20240923/livan-1974324396.html

Информации о пострадавших россиянах на юге Ливана нет, заявили в посольстве

Информации о пострадавших россиянах на юге Ливана нет, заявили в посольстве - РИА Новости, 23.09.2024

Информации о пострадавших россиянах на юге Ливана нет, заявили в посольстве

Информации о пострадавших россиянах в результате ударов Израиля по Ливану не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Бейруте Александр Рудаков. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T22:47

2024-09-23T22:47

2024-09-23T22:47

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

ливан

россия

израиль

александр рудаков (посол россии в ливане )

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974315181_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_1868214d2b07384b93fff3f8cd815c23.jpg

БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Информации о пострадавших россиянах в результате ударов Израиля по Ливану не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Бейруте Александр Рудаков. "Таких данных на настоящий момент нет. Круглосуточно находимся в контакте с местными правоохранительными органами и экстренными службами. Пристально следим за ситуацией", - сказал Рудаков. Глава дипмиссии призвал всех россиян быть предельно осторожными.

https://ria.ru/20240923/izrail-1974322359.html

ливан

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ливан, россия, израиль, александр рудаков (посол россии в ливане )