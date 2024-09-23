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В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских ударов до 356 - РИА Новости, 23.09.2024
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21:23 23.09.2024 (обновлено: 21:35 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/livan-1974318659.html
В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских ударов до 356
В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских ударов до 356 - РИА Новости, 23.09.2024
В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских ударов до 356
Число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 356 человек, ранены 1246, сообщили в центре... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T21:23
2024-09-23T21:35
в мире
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 356 человек, ранены 1246, сообщили в центре экстренных ситуаций минздрава Ливана.Ранее сообщалось о 274 погибших и 1024 раненых мирных жителях."В результате налетов погибли 356 человек, среди которых 24 ребенка и 42 женщины, пострадали 1246 человек",- говорится в заявлении.Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
https://ria.ru/20240922/operatsiya-1974133072.html
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в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских ударов до 356

Минздрав Ливана: число погибших при авиаударах Израиля достигло 356 человек

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Число погибших в результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник возросло до 356 человек, ранены 1246, сообщили в центре экстренных ситуаций минздрава Ливана.
Ранее сообщалось о 274 погибших и 1024 раненых мирных жителях.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
Вчера, 19:06
"В результате налетов погибли 356 человек, среди которых 24 ребенка и 42 женщины, пострадали 1246 человек",- говорится в заявлении.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Израильские танки от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Израиль готовит наземную операцию в Ливане, пишут СМИ
22 сентября, 20:56
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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