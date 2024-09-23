Израильская армия рассказала, сколько ударов по "Хезболле" нанесла за сутки
ЦАХАЛ заявил об атаке более 300 объектов "Хезболлы" в Ливане за сутки
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 300 объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах", заявила в понедельник пресс-служба армии.
"Глава генштаба подтвердил атаку по объектам "Хезболлах". На данный момент было атаковано более 300 объектов движения", - говорится в сообщении.
Ранее сегодня в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что армия наносит массированные удары по объектам "Хезболлах" в Ливане.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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