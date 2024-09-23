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Израильская армия рассказала, сколько ударов по "Хезболле" нанесла за сутки - РИА Новости, 23.09.2024
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14:01 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/livan-1974238027.html
Израильская армия рассказала, сколько ударов по "Хезболле" нанесла за сутки
Израильская армия рассказала, сколько ударов по "Хезболле" нанесла за сутки - РИА Новости, 23.09.2024
Израильская армия рассказала, сколько ударов по "Хезболле" нанесла за сутки
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 300 объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах", заявила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:01
2024-09-23T14:01
в мире
ливан
израиль
иран
мария захарова
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 300 объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах", заявила в понедельник пресс-служба армии. "Глава генштаба подтвердил атаку по объектам "Хезболлах". На данный момент было атаковано более 300 объектов движения", - говорится в сообщении. Ранее сегодня в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что армия наносит массированные удары по объектам "Хезболлах" в Ливане. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240919/tsakhal-1973697990.html
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в мире, ливан, израиль, иран, мария захарова, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Иран, Мария Захарова, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская армия рассказала, сколько ударов по "Хезболле" нанесла за сутки

ЦАХАЛ заявил об атаке более 300 объектов "Хезболлы" в Ливане за сутки

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 300 объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах", заявила в понедельник пресс-служба армии.
"Глава генштаба подтвердил атаку по объектам "Хезболлах". На данный момент было атаковано более 300 объектов движения", - говорится в сообщении.
Ранее сегодня в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что армия наносит массированные удары по объектам "Хезболлах" в Ливане.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Дым на месте израильского удара по Ливану - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль во время речи лидера "Хезболлы" начал наносить удары по Ливану
19 сентября, 17:47
 
В миреЛиванИзраильИранМария ЗахароваХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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