https://ria.ru/20240923/livan-1974222700.html

Правительство Ливана призвало ООН остановить израильскую агрессию

Правительство Ливана призвало ООН остановить израильскую агрессию - РИА Новости, 23.09.2024

Правительство Ливана призвало ООН остановить израильскую агрессию

Правительство Ливана призвало ООН и страны, имеющие влияние, остановить агрессию Израиля против Ливана, чтобы не допустить превращение юга страны во "второй... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:05

2024-09-23T13:05

2024-09-23T13:05

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ливан

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хасан насралла

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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Правительство Ливана призвало ООН и страны, имеющие влияние, остановить агрессию Израиля против Ливана, чтобы не допустить превращение юга страны во "второй сектор Газа", заявил премьер-министр временного правительства Ливана Наджиб Микати на собрании правительства в понедельник."При всех контактах, которые мы проводим, мы призываем ООН и СБ, и страны, имеющие влияние, встать на сторону справедливости и остановить агрессию. Мы подтверждаем по-прежнему свою приверженность резолюции 1701 СБ ООН и как правительство делаем все, чтобы остановить войну с Израилем и максимально сторонимся действий, которые могут свалить в бездну", - цитирует слова Микати пресс-служба правительства.Премьер напомнил, что генеральный секретарь ООН ранее озвучивал свои опасения, что юг Ливана может превратиться во "вторую Газу" и что война должна быть остановлена. "Эта позиция должна быть аналогичной у всех, особенно у стран, способных оказывать давление на Израиль, для прекращения его агрессии", - добавил Микати.Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что с утра воскресенья (6.30 по московскому времени) израильская авиация нанесла более 80 ударов по ряду насеянных пунктов на юге и востоке Ливана. Позже массированные бомбардировки ливанских южных поселений продолжились с расширением географии в глубь территории Ливана.Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240919/tsakhal-1973722180.html

https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html

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в мире, ливан, израиль, наджиб микати, оон, детонация сотен пейджеров в ливане, бейрут, хасан насралла, хезболла