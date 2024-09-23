https://ria.ru/20240923/livan-1974166561.html

Стало известно о погибшем и раненных после удара Израиля по востоку Ливана

Стало известно о погибшем и раненных после удара Израиля по востоку Ливана - РИА Новости, 23.09.2024

Стало известно о погибшем и раненных после удара Израиля по востоку Ливана

Израильская авиация нанесла удар по населенному пункту Бавади на востоке Ливана, один человек погиб и шестеро получили ранения, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T08:49

2024-09-23T08:49

2024-09-23T08:49

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

детонация сотен пейджеров в ливане

израиль

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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по населенному пункту Бавади на востоке Ливана, один человек погиб и шестеро получили ранения, сообщил РИА Новости в понедельник ливанский полевой источник. "Израильские боевые самолеты нанес удары по поселению Бавади в Бекаа, на востоке Ливана, что привело к гибели одного человека и ранению шестерых", - сказал собеседник агентства. Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что с утра воскресенья израильская авиация нанесла более 80 ударов по ряду насеянных пунктов на юге и востоке Ливана.

https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, бекаа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане, израиль