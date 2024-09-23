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Стало известно о погибшем и раненных после удара Израиля по востоку Ливана - РИА Новости, 23.09.2024
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08:49 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/livan-1974166561.html
Стало известно о погибшем и раненных после удара Израиля по востоку Ливана
Стало известно о погибшем и раненных после удара Израиля по востоку Ливана - РИА Новости, 23.09.2024
Стало известно о погибшем и раненных после удара Израиля по востоку Ливана
Израильская авиация нанесла удар по населенному пункту Бавади на востоке Ливана, один человек погиб и шестеро получили ранения, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:49
2024-09-23T08:49
в мире
ливан
бекаа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по населенному пункту Бавади на востоке Ливана, один человек погиб и шестеро получили ранения, сообщил РИА Новости в понедельник ливанский полевой источник. "Израильские боевые самолеты нанес удары по поселению Бавади в Бекаа, на востоке Ливана, что привело к гибели одного человека и ранению шестерых", - сказал собеседник агентства. Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что с утра воскресенья израильская авиация нанесла более 80 ударов по ряду насеянных пунктов на юге и востоке Ливана.
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в мире, ливан, бекаа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане, израиль
В мире, Ливан, Бекаа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Израиль
Стало известно о погибшем и раненных после удара Израиля по востоку Ливана

Один человек погиб, шестеро ранены после удара ВВС Израиля по ливанскому Бавади

© AP Photo / Ariel SchalitСамолет военно-воздушных сил Израиля
Самолет военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по населенному пункту Бавади на востоке Ливана, один человек погиб и шестеро получили ранения, сообщил РИА Новости в понедельник ливанский полевой источник.
"Израильские боевые самолеты нанес удары по поселению Бавади в Бекаа, на востоке Ливана, что привело к гибели одного человека и ранению шестерых", - сказал собеседник агентства.
Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что с утра воскресенья израильская авиация нанесла более 80 ударов по ряду насеянных пунктов на юге и востоке Ливана.
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В миреЛиванБекааОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДетонация сотен пейджеров в ЛиванеИзраиль
 
 
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