https://ria.ru/20240923/livan-1974166561.html
Стало известно о погибшем и раненных после удара Израиля по востоку Ливана
Стало известно о погибшем и раненных после удара Израиля по востоку Ливана - РИА Новости, 23.09.2024
Стало известно о погибшем и раненных после удара Израиля по востоку Ливана
Израильская авиация нанесла удар по населенному пункту Бавади на востоке Ливана, один человек погиб и шестеро получили ранения, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:49
2024-09-23T08:49
2024-09-23T08:49
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
детонация сотен пейджеров в ливане
израиль
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по населенному пункту Бавади на востоке Ливана, один человек погиб и шестеро получили ранения, сообщил РИА Новости в понедельник ливанский полевой источник. "Израильские боевые самолеты нанес удары по поселению Бавади в Бекаа, на востоке Ливана, что привело к гибели одного человека и ранению шестерых", - сказал собеседник агентства. Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что с утра воскресенья израильская авиация нанесла более 80 ударов по ряду насеянных пунктов на юге и востоке Ливана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, бекаа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане, израиль
В мире, Ливан, Бекаа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Израиль
Стало известно о погибшем и раненных после удара Израиля по востоку Ливана
Один человек погиб, шестеро ранены после удара ВВС Израиля по ливанскому Бавади