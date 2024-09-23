https://ria.ru/20240923/kurskaya-1974253792.html

В МИД назвали число жителей Курской области, раненных при атаках ВСУ

В МИД назвали число жителей Курской области, раненных при атаках ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024

В МИД назвали число жителей Курской области, раненных при атаках ВСУ

С момента террористического нападения ВСУ на Курскую область ранения получили как минимум 266 мирных граждан, в том числе 11 детей, заявил посол по особым... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:01

2024-09-23T15:01

2024-09-23T15:01

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

родион мирошник

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. С момента террористического нападения ВСУ на Курскую область ранения получили как минимум 266 мирных граждан, в том числе 11 детей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На конец минувшей недели ранены 266 человек, это я говорю от момента начала вылазки, в том числе 11 детей, и убиты 56 человек. Это исключительно малая часть, которая нам достоверно известна", - сказал Мирошник в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

россия

курская область

брянская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия