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В МИД назвали число жителей Курской области, раненных при атаках ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/kurskaya-1974253792.html
В МИД назвали число жителей Курской области, раненных при атаках ВСУ
В МИД назвали число жителей Курской области, раненных при атаках ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024
В МИД назвали число жителей Курской области, раненных при атаках ВСУ
С момента террористического нападения ВСУ на Курскую область ранения получили как минимум 266 мирных граждан, в том числе 11 детей, заявил посол по особым... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:01
2024-09-23T15:01
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. С момента террористического нападения ВСУ на Курскую область ранения получили как минимум 266 мирных граждан, в том числе 11 детей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На конец минувшей недели ранены 266 человек, это я говорю от момента начала вылазки, в том числе 11 детей, и убиты 56 человек. Это исключительно малая часть, которая нам достоверно известна", - сказал Мирошник в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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россия, курская область, брянская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В МИД назвали число жителей Курской области, раненных при атаках ВСУ

Посол Мирошник: с момента нападения ВСУ на Курскую область ранены 266 человек

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела ВСУ города Суджа в Курской области
Последствия обстрела ВСУ города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела ВСУ города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. С момента террористического нападения ВСУ на Курскую область ранения получили как минимум 266 мирных граждан, в том числе 11 детей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На конец минувшей недели ранены 266 человек, это я говорю от момента начала вылазки, в том числе 11 детей, и убиты 56 человек. Это исключительно малая часть, которая нам достоверно известна", - сказал Мирошник в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Россия заставит всех заплатить по счетам
21 сентября, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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