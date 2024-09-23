https://ria.ru/20240923/kurskaya-1974245823.html

ВС России нанесли удары по ВСУ в шести населенных пунктах Курской области

ВС России нанесли удары по ВСУ в шести населенных пунктах Курской области - РИА Новости, 23.09.2024

ВС России нанесли удары по ВСУ в шести населенных пунктах Курской области

Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в Курской области, нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:19

2024-09-23T14:19

2024-09-23T15:52

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в Курской области, нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ в районах шести населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Малая Локня и Плехово", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, безопасность