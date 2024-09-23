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ВС России нанесли удары по ВСУ в шести населенных пунктах Курской области
ВС России нанесли удары по ВСУ в шести населенных пунктах Курской области - РИА Новости, 23.09.2024
ВС России нанесли удары по ВСУ в шести населенных пунктах Курской области
Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в Курской области, нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:19
2024-09-23T14:19
2024-09-23T15:52
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в Курской области, нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ в районах шести населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Малая Локня и Плехово", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли удары по ВСУ в шести населенных пунктах Курской области
МО: ВС РФ ударили по силам 10 бригад ВСУ в 6 населенных пунктах Курской области